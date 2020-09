Coronaen har fået fat på de midlertidige plejepladser på Louiselund. Endnu en borger og medarbejder er testet positive for Covid-19. Foto: Adobe Stock

Endnu en borger og en medarbejder er smittet på de midlertidige pladser

Hørsholm Kommune har sat alle forholdsregler i værk for at forhindre at corona-smitten breder sig på de midlertidige plejepladser

Hørsholm - 17. september 2020

I sidste uge kom en Hørsholmborger hjem fra indlæggelse på Hillerød Hospital til de midlertidige plejepladser med corona-smitte i kroppen. Nu er endnu en borger og en medarbejder smittet med Covid-19 på Hørsholm Kommunes midlertidige plejepladser på Louiselund.

"Alle nødvendige forholdsregler er sat i værk, hvilket bl.a. betyder, at stedet er lukket for besøg, ligesom alle borgere og medarbejdere bliver testet," oplyser Jan Dehn, direktør for Velfærd og Kultur, i en pressemeddelelse.

Fanget i anden test Allerede 10. september, hvor den første borger blev konstateret smittet, satte Hørsholm Kommune gang i de nødvendige procedurer, som bl.a. indbefattede isolering af borgeren samt tests af både borgere og medarbejdere, der har været i nær kontakt med vedkommende.

Alle tests var negative efter 1. runde, men i dag den 17. september blev Hørsholm Kommune kontaktet af testenheden med melding om, at en test efter 2. runde var positiv.

Herudover testede en medarbejder også positiv.

Flere test af alle Der er nu iværksat test af alle borgere og medarbejdere, ligesom hospitaler ikke kan udskrive borgere til de midlertidige pladser, ligesom der heller ikke udskrives borgere fra de midlertidige plejepladser til kommunens plejecentrene. Alt sammen for at undgå at smitte føres videre. ”Vi er i fuld gang med at håndtere situationen hurtigt og konsekvent. De midlertidige pladser var i forvejen i forøget beredskab på grund af sidste uges tilfælde,” siger Jan Dehn og fortsætter:

"Den pågældende borger er nu isoleret i eget afsnit, de øvrige beboere opholder sig på egne stuer, og der er som et yderligere tiltag lukket for besøg – både indendørs og udendørs. Der er bestilt ekstra værnemidler, ekstra rengøring og ekstra personale til de næste dage.” Alle borgere, pårørende og medarbejdere er i gang med at blive informeret om den nye situation. Hørsholm Kommunes træningsenhed, der ligger i samme hus, men på en anden etage, vil være lukket ned til på mandag.

Indtil der foreligger svar på 2. test, vil der ikke gå medarbejdere på tværs af de midlertidige pladser og træningsenheden.

