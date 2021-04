Se billedserie Nu er alle butikker i Hørsholm Midtpunkt igen åbne efter fire lange måneder med nedlukning - og i hvert fald godt halvanden måned for længe, mener en butiksindehaver. Foto: Morten Timm

Endelig ude af nedlukningens mørke: »Det kilder i maven, så meget har vi glædet os«

I Hørsholm Midtpunkt har de hos Svend E og Mr. Gorm ikke kunne vente med at genåbne deres butikker efter fire måneders hård nedlukning og tabt omsætning

Hørsholm - 13. april 2021 kl. 17:44 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Fire lange og mørke måneder med nedlukning er nu endelig slut for butikkerne i Hørsholm Midtpunkt, der tirsdag morgen kunne slå dørene op igen og byde kunderne velkommen igen.

"Vi har glædet os så meget til denne dag, og vi håber og tror, at kunderne har ventet på os," lyder det fra Meta Freksen, indehaver af Svend E i Midtpunkt.

Også Ken Bukrinsky, ejer af Mr. Gorm, har med længsel set frem til, at der igen kommer liv i alle centrets forretninger og kan slet ikke vente med at skulle hilse på sine kunder igen.

"Det kilder i maven, så meget glæder mig. Jeg har jo ikke talt og mødt kunderne siden 16. december. Det her har virkelig været en prøvelse - både økonomisk og mentalt - i fire måneder. Jamen, det er jo helt vanvittigt, og nu skal der byttes julegaver den 13. april," siger Ken Bukrinsky om den lange nedlukning, der nærmest kom over natten og brutalt slukkede for årets travleste uge op til jul.

Økonomisk slået tilbage Det er fire måneders omsætning, der er gået tabt, og det er ikke noget, man sådan henter hjem igen.

"Vi skal ned i sparegrisen for at klare det her. Økonomisk er vi slået tilbage, som startede man forfra. Det bliver det lange seje træk nu," fortæller Mr. Gorm-indehaveren til Ugebladet.

Hos Svend E havde Meta Freksen aldrig i sin vildeste fantasi forestillet sig, at de skulle holde lukket i fire måneder. Her ligger de inde med et stort varelager, og lige nu tænkes der hverken i tilbud og udsalg, fordi der også for længst er bestilt nye varer hjem. (artiklen fortsætter under foto...)

Hos Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt var der høj stemning og store smil, da de kunne slå dørene op igen. De har været en lang og mørk vinter med nedlukning. Foto: Morten Timm

"Det er bestemt ikke sjovt, og det har været hårdt for alle forretningsejere, da vi jo ikke er 100 procent dækket af hjælpepakkerne, ligesom der er gået lang tid før, vi har modtaget kompensation," oplyser Meta Freksen.

Hårdt mentalt slag Men det er ikke kun økonomisk, det har slået hårdt for Ken Bukrinsky. Mentalt har det været helt ad helvede til ikke at kunne få lov til at gøre det, han elsker så meget - passe sin forretning og gøre den forskel, han synes, han gør overfor sine kunder.

"Min hustru og mine børn har hjulpet mig helt fantastisk, men der har været dage, hvor jeg har været pisse ked af det, for at sige det lige ud," erkender han overfor Ugebladet.

Det er svært at begribe, at de over de seneste 13 måneder har haft lukket i samlet seks måneder. Ved første nedlukning i foråret sidste år var Ken Bukrinsky mentalt ved at gå ned, og selv om det aldrig er noget, han vænner sig til, så følte han sig mere forberedt i anden omgang.

Knæk på identiteten "Jeg har lært mig at acceptere situationen, når jeg alligevel ikke kan påvirke den," forklarer han og har blandt andet brugt tiden på flere gå- og løbeture, men han har også kedet sig bravt. Så meget, at han nogle dage bare måtte hen i butikken og flytte lidt rundt på tøjet. Samtidig har han indset, at pensionisttilværelsen ikke er noget for ham endnu.

"Det værste har været at stå op om morgenen og ikke kunne gå på arbejde, passe butikken og møde kunderne. Ens identitet lider jo lidt et knæk, men jeg har fundet ud af, at jeg er helt vidunderlig glad for mit job," fortæller Ken 'Mr. Gorm' Bukrinsky. (artiklen fortsætter under foto...)

Hos Svend E har de glædet sig som små børn til at genåbne. De havde aldrig i deres vildeste fantasi forestillet sig en fire måneders nedlukning. Foto: Morten Timm

Tror på fremtiden Selvom begge butiksejere i mange måneder har været sat ud af spillet vælger de nu at se lyst på tilværelsen.

"Optimistisk skal man være, og vi tror på fremtiden og på vores mange loyale kunder," siger Meta Freksen.

Ken Bukrinsky deler hendes syn og krydser fingre for, at det her bliver sidste gang med nedlukning.

"Jeg ved heldigvis, at der er mange kunder, der føler med os og har sagt, at de nok skal komme og støtte."

Ken "Mr. Gorm" Bukrinsky og Meta "Svend E" Freksen glæder sig over at holde åbent igen.

