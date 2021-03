Endelig sker det: Nu åbner der fast testcenter i Hørsholm

Som led i den nationale teststrategi, og for at sikre let adgang til test for COVID-19, bliver der nu åbnet et fast tilbud om såvel PCR- som hurtigtest i alle kommuner. Det faste sted for hurtigtest åbner i Hørsholm Kommune allerede fra på onsdag den 3. marts, oplyser Hørsholm Kommune mandag i en pressemeddelelse.