Hørsholm Midtpunkt får lov til at åbne alle butikker tirsdag den 13. april.

Artiklen: Endelig: Nu er der dato for genåbning af Midtpunkt

Endelig: Nu er der dato for genåbning af Midtpunkt

Alle Hørsholm Midtpunkts får ifølge Folketingets genåbningsplan lov til at slå butiksdørene op igen tirsdag den 13. april

Nu kan alle 64 butikker i Hørsholm Midtpunkt se lys for enden af tunnelen efter tre måneders nedlukning. For med de samlede 13.200 kvadratmeter hører Midtpunkt med til de indkøbs- og shoppingcentre, der kan få lov at genåbne tirsdag den 13. april.

Det blev klart efter regeringen og folketingets partier - minus Nye Borgerlige - sent mandag aften blev enige om en langsigtet genåbningsplan.

Allerede fra tirsdag den 6. april kan de liberale serviceerhverv, såsom frisører, få lov til at slå dørene op.