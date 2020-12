Provst Hans Henrik Nissen, Rungsted, fylder 60 år i dag.

En tydelig forkynder fylder rundt

Hans-Henrik Nissen, Rungsted, kan i dag fejre sin 60 års fødselsdag

Hørsholm - 15. december 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Provst Hans-Henrik Nissen, der i 31 år har været en engageret og afholdt præst i Rungsted sogn, fyldte 60 år tirsdag den 15. december.

I 2007 blev Hans-Henrik Nissen udnævnt til provst i Fredensborg Provsti, hvor han er tilsynsmyndighed for provstiets 18 præster i de 7 sogne i Hørsholm og Fredensborg kommuner. Her har han blandt andet været initiativtager til provstiets populære børnekorssamarbejde, som lige nu glæder unge og gamle med julesalmer i deres digitale julekalender, som kan findes på provstiets hjemmeside.

Coronaens bånd snærer Hans-Henrik Nissen har det ikke godt i disse coronatider, hvor restriktioner lægger bånd på kirkens liv og aktiviteter. For han holder af sin 'kirkefamilie' og har det bedst, når evangeliet forkyndes fra prædikestolen, fra katederet i konfirmandstuen eller ved de utallige studiekredse, han i tidens løb har stået for.

Som fortaler for en folkekirke, der er sig bevidst om sin opgave og tydelig i sin forkyndelse, har Hans-Henrik Nissen ikke været bange for at sætte en dagsorden.

Kirkegårde er for alle Det gav sig blandt andet udtryk i et lidenskabeligt engagement imod præsten i Tårbæk, Thorkild Grosbøll, da denne i 2003 blev kendt som præsten der ikke troede på Gud - eller da han i dette efterår tog til genmæle imod kommuner med ansvar for kirkegårdsdrift, når disse - for at spare penge - gjorde deres kirkegårde 100 % brugerbetalte. Med det resultat, at noget, der burde være et fælles anliggende, blev alt for dyrt og dermed kun for dem som har råd.

Gratis at komme i jorden Lige modsat har Hans-Henrik Nissen gjort det 'gratis' i Fredensborg at få et gravsted og at komme i jorden, hvis man er medlem af folkekirken og bosat inden for provstiet.

For det er ifølge Hans-Henrik Nissen vigtigt, at alle gør en indsats for at bevare folkekirken, sådan som vi kender den, for ellers ender vi som i Norge og Sverige, hvor kirken har løsrevet sig fra staten og er blevet synodekirker. Noget, som provsten ikke mener har været til gavn for kirkelivet i vore to nabolande, hvor medlemstallet er raslet ned.

En levende fortæller Hans-Henrik Nissen er kendt som en engageret prædikant og en levende fortæller - og derfor er gudstjenesten søndag morgen også ugens højdepunkt for ham i en travl hverdag. For som provsten siger: "Det skal være en glæde at gå til gudstjenesten. Den skal være båret af højtid og fællesskab". Noget mange trofaste kirkegængere gennem årene har været med til at bekræfte.

I sin fritid glæder Hans-Henrik Nissen sig først og fremmest over samværet med familien: hustruen Kamilla, der er overlæge på Rigshospitalet, samt hans 3 voksne sønner og 2 børnebørn, men også jagt og fiskeri, at stå på ski, at rejse, sang og musik samt kultur i bred forstand er noget han holder af.

