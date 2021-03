Fra mandag den 15. marts vil der være to faste corona-teststeder i Hørsholm Kommune. Foto: Ralph Orlowski/Reuters/Ritzau Sc/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: En til næsen og en til halsen: Nu kommer der to faste teststeder i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En til næsen og en til halsen: Nu kommer der to faste teststeder i kommunen

Hørsholm Kommune har fra på mandag to faste teststeder - og det ene holder flyttedag allerede i morgen

Hørsholm - 10. marts 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Hørsholm Kommune er i fuld gang med at etablere faste covid-19 teststeder, og fra og med mandag den 15. marts vil der være to teststeder i Hørsholm.

Oven i hurtigteststedet, der allerede er etableret, kommer der et fast testcenter, hvor der foretages PCR-test.

Tilføjelsen af testkapacitet betyder, at hurtigteststedet i morgen, 11. marts, flyttes fra Selmersbo til idrætsparken, Stadionalle 11, hvor parkeringsforholdene er bedre. På mandag den 15. marts åbner så PCR-teststedet så på Selmersbo Aktivitetscenter, Selmersvej 11.

Testfakta En hurtigtest (antigentest) tages som podning i næsen. Ved denne testtype får du svar i løbet af ca. 15 minutter. Hurtigtestcentret anvender de korte podepinde, som skal 2-4 cm op i næsen.



Børn mellem 12-15 år skal møde op med værge.

Børn under 12 år kan ikke blive hurtigtestet, men skal have en PCR-test.



Forældre til børn under 2 år skal altid kontakte egen læge, hvis deres barn skal testes for coronavirus.

På hurtigteststedet i idrætsparken tages prøverne i næsen , og der er ingen tidsbestilling. Teststedet er for børn over 12 år og voksne.

Der er åbent torsdag den 11. marts fra kl. 12 til 20, herefter fra kl. 8 til 20 alle ugens dage.

Alle, også borgere, der bor uden for kommunen, kan komme og få taget en prøve.

På PCR-teststedet på Selmersbo tages prøverne i halsen, og her skal der bestilles tid på coronaproever.dk. Her kan børn over 2 år og voksne blive testet mandag, onsdag, fredag og lørdag kl. 8.00-13.45 og tirsdag, torsdag og søndag, kl. 15.30-21.15.

Hørsholm Kommune gør på hemmesiden horsholm.dk opmærksom på, at tiderne kan ændre sig. Kommunen henviser derfor til coronasmitte.dk og regionh.dk for åbningstiderne fremover.