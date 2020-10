Se billedserie Det har været spændende at være med til at udvikle Hørsholm, men det politiske miljø har efterladt formanden for Børne- og skoleudvalget i Hørsholm desillusioneret. Det fortæller Niels Lundshøj (S), der siger farvel til Hørsholm og flytter til Tårup på Fyn i midten af december efter seks år i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

En socialdemokrat takker af: »Det har været en dannelsesrejse«

Det har været spændende at være med til at udvikle Hørsholm, men det politiske miljø har efterladt formanden for Børne- og skoleudvalget i Hørsholm desillusioneret. Det fortæller Niels Lundshøj (S), der siger farvel til byen og flytter til Tårup på Fyn i midten af december efter seks år i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Hørsholm - 02. oktober 2020 kl. 13:10 Af Sophus Zarrs Soelberg

Niels Lundshøj (S) læner sig tilbage i sofaen, mens han i et kort øjeblik overvejer, hvordan han skal formulere baggrunden for sin afsked med Hørsholm. - Min ekskone og jeg er enige om, at vi begge gerne vil have vores børn i nogle andre rammer. De er ved at blive store nu, og vi synes ikke, at det fungere at have dem i en lejlighed. Vi vil give dem noget helt andet, og det kan vi ikke give dem i Hørsholm med vores indtægter. Vi får ikke et hus med stor have og højt til himlen her, siger han og holder en kort pause.

