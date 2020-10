Drive-in koncerter, pavilloner og håndvaske har betydet færre indtægter og flere udgifter til kommunen i forbindelse med corona. Alligevel tjener Hørsholm på krisen. Foto: Fred Jacobsen

En lille bid af kagen giver overskud: Og så må de endda beholde pengene

Hørsholm Kommune kan putte millioner af kroner i kassen på grund af corona - selv om der var udgifter på næsten 25 millioner kroner

Hørsholm - 07. oktober 2020 kl. 07:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Coronakrisen har foreløbig kostet Hørsholm Kommune 24,6 millioner kroner til pavilloner, håndvaske, ekstra personale, ekstra rengøring og manglende indtægter.

Udgifterne efterlader dog ikke kommunekassen med et stort hul. Tværtimod: Et hul bliver fyldt op. Så rigeligt endda.

Fire millioner i plus Der er nemlig kommet så mange penge retur i kompensation, at coronakrisen i virkeligheden er en overskudsforretning for Hørsholm Kommune.

Forskellen er på fire millioner kroner - og det er vel at mærke penge kommunen får lov til at beholde. Borgmesteren har ikke lyst til at kalde det en overskudsforretning.

"Nej, det vil jeg ikke sige," lyder det fra Morten Slotved i et forsøg på at nedtone et billedet af 'en god forretning.' Han henviser i stedet til, at Hørsholm på de generelle områder er underkompenseret med ni millioner kroner.

CORONAPENGE

Det brugte Hørsholm

Børnehaver og skoler: 6 mio. kr. ekstra til pavilloner, håndvaske og ekstrabemanding

Ældreområdet: 3,1 mio. kr. ekstra til personaleafløsning og ekstra aktivitet på plejehjemmene

Kultur og fritid: 1,6 millioner, primært på grund af manglende indtægter

Beskæftigelsesområdet: 8,9 mio. kr. ekstra til forsikrede ledige og kontanthjælp

Ejendom og service: 5 mio. kr. ekstra på rengøring på skoler og daginstitutioner.

Det fik Hørsholm

Generelt: Kompensation på 5,7 mio. kr. og ekstraudgifter på 14,7 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet: Kompensation på 21,8 mio. kr., ekstraudgifter på 8,8 mio. kr.

Sociale aktiviteter: Kompensation på 972.000 kr. og 972.000 kr. i udgifter.

I alt: 3.965.000 i overkompensation Det brugte HørsholmDet fik Hørsholm Lille bid af milliardkagen Slotved kan dog notere sig, at det det især er på beskæftigelsesområdet, der er kommet flere penge end der er brugt: Hele 13 millioner kroner. Det er der flere grunde til:

For det er sådan, at når staten tildeler kompensation, ser de på hele landet og ser så, at Hørsholms arbejdsmarked udgør en vis brøkdel af det samlede danske arbejdsmarked. Ergo får Hørsholm den brøkdel som sit bid af den helt store milliardkage.

Andre er hårdere ramt Hvad der imidlertid ikke tages højde for, er, at arbejdsløsheden i Hørsholm historisk setg, og generelt, er lavere end landsgennemsnittet, arbejdskraften er fortrinsvis højtuddannet, har længere opsigelsesvarsler og kommer hurtigere igennem en ledighedsperiode end arbejdsløse i andre kommuner.

Endelig er der relativt få modtagere af kontant- og uddannelseshjælp i kommunen, og der er under coronakrisen heller ikke blevet væsentligt flere af dem.

Alt det samler sig til en flere udgifter til forsikrede ledige og til sygedagpenge, men færre udgifter til netop kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

"Tallene er udtryk for, at krisen rammer hårdere andre steder end i Hørsholm," konkluderer viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R).