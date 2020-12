Indbrudstyvene har haft svært ved at få arbejdsro under coronakrisen. Foto: sdecoret - stock.adobe.com

En højtid uden arbejdsro

Julen er højtid for indbrudstyve, men de har haft sværere vilkår i Hørsholm i år - og der er ikke udsigt til 'bedring'

Hørsholm - 11. december 2020 kl. 08:28 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Julen er traditionelt også højtid for tyveknægte, men de har vanskelige arbejdsvilkår for tiden: Vi er meget hjemme, og vil formentlig også være det op til og hen over julen.

Derfor er der en god chance for, at en i forvejen mærkbar nedgang i antal af indbrud i årets første 11 måneder bundfælder sig i resten af året.

Det håber Nordsjællands politidirektør Jens-Christian Bülow på, efter at han har kunnet registrere 69 færre indbrud i Hørsholm Kommune sammenlignet med samme periode sidste år.

"En del af faldet skyldes naturligvis corona, som har holdt os mere hjemme. Og er der noget, tyvene ikke bryder sig om, så er det at blive forstyrret i deres arbejde," siger politidirektøren til Ugebladet.

En fælles succes Det er dog ikke hele forklaringen på, at antallet af indbrud i Hørsholm er faldet med det der svarer til 29 procent i årets første 11 måneder.

FAKTA

Antallet af indbrud er generelt gået tilbage i Nordsjælland.

I Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Allerød, Helsingør, Hillerød, Rudersdal og Halsnæs Kommuner er antallet af anmeldte indbrud mellem 37 og 49 procent lavere end i 2019.

Egedal Kommune har som den eneste kommune oplevet en stigning i tallene på to procent.

De laveste antal anmeldte indbrud er registreret i april, maj og juni.

Selv om tallene for de øvrige måneder er højere end forårsmånederne, ligger de alligevel for de fleste måneders vedkommende mærkbart under tallene for samme måneder sidste år.



Kilde: Nordsjællands Politi "Vi så allerede en tendens til et fald i januar og februar før ccorona. Så jeg mener, der er tale om en fælles succes for borgere og politi. Og hvor borgerne er blevet bedre til at sikre deres egne hjem," siger Jens-Christian Bülow.

Godt samarbejde Jan Klit (K), formand for tryghedsudvalget i Hørsholm, tilskriver også corona en del af æren for faldet, men mener også at et voksende antal nabohjælpere i kommunen, tryghedsvandringer og "et forbilledligt samarbejde med Nordsjællands Politi" hører med til forklaringen.

"Jeg ser frem til, at indbrudstallene fortsat går ned, og jeg forventer, at vores partnerskabsaftale med Bo Trygt vil give et yderligere skub," siger Jan Klit og kigger lidt misundeligt 'over hækken' til naboerne i Rudersdal og Allerød, hvor indbrudstallene til og med november - i lighed med andre nordsjællandske kommuner - er faldet endnu mere end i Hørsholm.

Partnerskab på vej Partierne bag næste års budget har aftalt at afsætte 250.000 kr. til en partnerskabsaftale med Bo Trygt, og det er håbet, at dette stærkere fokus på indbrud vil få fjernet to tredjedele af indbruddene.

"Folk bliver utrygge, når der er indbrud i nærheden, derfor er opfølgning på hvert enkelt indbrud, med gode råd om, hvordan de kan forhindres, en del af de kommende aktiviteter," fortæller tryghedsudvalgsformanden.

