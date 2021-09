Til en reception i anledning af prinsesse Benediktes 70 års fødselsdag blev frøet til det nye varmtvandsbassin lagt. Foto: Fred Jacobsen

En fødselsdag hos prinsessen banede vejen

De første idéer til nyt varmtvandsbassin til 13 millioner blev plantet på en fødselsdagsreception hos prinsesse Benedikte

Hørsholm - 17. september 2021 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Det var en rigtig god dag på Breelte. Jeg er dybt taknemmelig for den støtte, projektet har fået."

Det var en glad bestyrelsesformand for den selvejende institution Omsorgscenter Breelteparken, der for en uge siden kunne give udtryk for sin glæde over for alle de gæster, der overværede indvielsen af nye varmtvandsbassin til 12-13 millioner kroner.

Heriblandt Hendes Kongelig Højhed Prinsesse Benedikte, der i kraft af sin funktion som protektor for Breelteparken klippede det røde bånd over som tegn på, at bassinet nu er helt klar til at blive brugt.

Og prinsessen spiller en central rolle i, at projektet kunne realiseres. For det var på en reception på Amalieborg i anledning af prinsessens 70 års fødselsdag for syv år siden, de første kontakter blev skabt, fortæller Thorkild Gruelund.

"Vi var begyndt at snakke om et nyt bassin året før, fordi det gamle (fra 1974, red.) ikke længere levede op til de nødvendige krav. Under receptionen falder jeg så i snak med advokat Lars Erik Brenøe, direktør på formandens kontor hos A.P. Møller-Mærsk (og tidligere personlig assistent for Mærsk McKinney-Møller, red.), som jeg kender som tidligere Hørsholmdreng. Og nævner for ham, at vi har problemer med bassinet."

Efter at have undersøgt, hvad sådan noget koster, ender det med en ansøgning til Den A.P. Møllerske Støttefond, der i juni 2019 meddeler, at de støttert bassinet med syv millioner kroner.

Blandt andet corona har gjort, at byggeriet så først blev færdig, så bassinet nu er taget i brug.

"Støttet betyder, at vi har fået et varmtvandsbassin , der helt lever op til kravene og oven i købet også nye omklædningsfaciliteter. Hørsholm Kommune har så bekostet resten, der er manglende vedligeholdelse gennem årene.

