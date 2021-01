Se billedserie Tvangsarbejde med tekstiler på Sundholm. Foto: Københavns Stadsarkiv 1914.

En fattig mand blev fanget i systemet

I starten af 1900-tallet var det en potentiel katastrofe at være fattig i Danmark. Modtog man fattighjælp, mistede man sin stemmeret, og mange blev kastet frem og tilbage mellem statslige institutioner.

Hørsholm - 02. januar 2021 kl. 06:12 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Museum Nordsjælland har i sin seneste årbog skildret livet for en fattig mand fra Hørsholm, og vi bringer her et udsnit af historien.

Læs også: I Hørsholm skulle hittebørn ikke efterlades i en skuffe

Artiklen handler om Holger Mikkelsen, som den fattige mand kaldes. Hans rigtige navn bruges ikke, og det skyldes hensynet til hans eventuelle efterkommere. Vi følger ham i perioden fra 1912 til 1935, og han lever ikke kun sit liv i Hørsholm. Han bevæger sig mere eller mindre frivilligt rundt i det storkøbenhavnske område.

Man kan få en fornemmelse af hans liv, når man ser på, hvordan han gang på gang kommer i kontakt med de kommunale sociale myndigheder og diverse arbejds- og tvangsarbejdsanstalter.

Artiklen er skrevet af Hans Jørgen Winther Jensen, der er arkivleder på Hørsholm Lokalarkiv.

En fattig mand fra Hørsholm Holger Mikkelsen blev født i Hørsholm. Vi ved ikke, hvornår han præcist er født, men første gang Holger dukker op i de officielle papirer er i et brev fra Københavns Kommune. Man skriver til Hørsholm Kommune 30. december 1912, at han er blevet indlagt på Sankt Johannes Stiftelsen i Ryesgade på Østerbro i København med skinnebenssår. Det er et sygehus; men den understøttelse, som de indlagte får, er at betragte som fattighjælp, og fattighjælp skal betales af den kommune, som har forsørgelsespligten for den enkelte. Derfor skriver Københavns Kommune til Hørsholm Kommune for at få sine udlæg refunderet. To år senere, i 1914, optræder Holger Mikkelsen igen i papirer fra myndighederne. Denne gang var han blevet anholdt for betleri, som tiggeri blev kaldt i datiden.

Som årene går, optræder Holger Mikkelsen igen og igen i papirer fra myndighederne. Han idømmes strafarbejde, bliver indlagt på sygehuse, anholdt for at tigge, og han sendes igen og igen til forskellige institutioner, hvor han idømmes strafarbejde, da han ikke kan forsøge sig selv.

Fattige skulle bevise, at de søgte arbejde Løsgængere og betlere kunne dengang straffes med tvangsarbejde. En løsgænger beskrives i Betleriloven fra 1860, som en person, der strejfer arbejdsløs omkring uden at kunne oplyse, at han er i besiddelse af midler til sit underhold, eller at han i det mindste søger lovligt erhverv. En betler var en person, der henvendte sig til tilfældige personer for at få almisser. Mange fattige gik omkring uden penge på lommen og uden at kunne dokumentere, at de var i gang med at søge arbejde. Ligesom de kunne falde for fristelsen til at række hånden ud for at få en håndøre; men hvis de blev pågrebet, blev de sendt til en tvangsarbejdsanstalt.

Og det var netop, hvad der skete for Holger Mikkelsen gang på gang. På den måde dannede Betleriloven baggrund for den måde de involverede myndigheder behandlede Holger Mikkelsen.

De anholdt og straffede ham, når han overtrådte betlerilovgivningen. De behandlede ham, når han var syg. De betalte for hans kost og logi. Krævede pengene refunderet af Hørsholm Kommune, der havde forsørgelsespligt for ham. Og de sendte ham på kommunens ordre til Frederiksborg Amts Tvangsarbejdsanstalt. Igen og igen.

Man ønskede Holger frihedsberøvet Holger bevægede sig rundt i det storkøbenhavnske område mellem de forskellige socialvæsener; men som oftest endte han på Sundholm, hvor han dog ikke fik lov at blive, selvom han gerne ville. Arbejdsanstalten Sundholm, som institutionen blev kaldt, bestod af tre afdelinger. Et sygehus udelukkende beregnet på institutionens egne syge. En tvangsarbejdsanstalt. Og en forsørgelsesanstalt. Forsørgelsesanstalten var beregnet på folk, som stadig kunne arbejde, men som behøvede midlertidigt ophold på en institution, indtil de kunne klare sig selv. Tvangsarbejdsanstalten husede personer, der var dømt for betleri, løsgængeri, alfonseri og vold.

I starten af 1930'erne var der 50 til 60 indsatte på

denne afdeling. De arbejdede i fællessale beskæftiget med poseklistring, syning af flaskehylstre, knytning af sejlgarn og oppilning af gammelt tovværk. Om sommeren arbejdede nogle med at save og hugge brænde. Her ville Holger Mikkelsen gerne blive, men han sendtes af Hørsholm Kommune til Frederiksborg Amts Tvangsarbejdsanstalt i Hillerød, hvor kommunen ønskede ham frihedsberøvet. Man ville ikke blive ved med at betale, når han blev pågrebet rundt omkring i storkøbenhavn.

I årene 1927 og 1928 ryger han frem og tilbage mellem Sundholm og Frederiksborg Amts Tvangsarbejdsanstalt. Mønstret er, at Holger bliver pågrebet eller henvender sig til Fattigvæsenet i København, hvorefter han bliver sendt på arbejdsanstalt. Det illustrerer, at han, og med ham sandsynligvis mange andre fattige, opfattede det storkøbenhavnske rum snarere end den enkelte kommune, som det sted, de levede og boede. De blev igen og igen anholdt og sendt mellem institutioner. De mistede deres stemmeret og valgbarhed. De blev frihedsberøvet. De tvangsarbejdede.

Vil man læse mere om Holger Mikkelsens liv og møde med utallige institutioner, kan man læse mere om historien i Museum Nordsjællands årbog »Alle tiders Nordsjælland«, der hvert år tager læserne med på en rundtur i Nordsjælland med overraskende nyt om arkæologi og historie. Her er også flere breve, som Holger Mikkelsen selv har skrevet til myndighederne, ligesom man kan læse, hvordan myndighederne forsøgte at få ham frihedsberøvet permanent.

Årbogen er i år på 148 sider og er rigt illustreret. Den kan købes ved henvendelse til Museum Nordsjælland og hos visse lokale boghandlere.

