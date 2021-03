Fire elever fra 2. B på Rungsted Gymnasium fortæller, at de er glade for at se hinanden igen. De er dog ikke helt tilfredse med udendørs undervisning, da der mangler fagligt udbytte. Set fra Venstre: Emil Horn, Christoffer Schack, Cathrine Pedersen og Clara Lyne Jensen. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Elever savner fagligt indhold i udendørs undervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever savner fagligt indhold i udendørs undervisning

På Rungsted Gymnasium er eleverne glade for at se hinanden igen, men den nuværende model med én ugentlig skoledag falder ikke helt i elevernes smag. Udendørs undervisning opretholder nemlig ikke det samme faglige niveau som normal undervisning.

Hørsholm - 17. marts 2021 kl. 05:16 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Siden mandag har landets gymnasier haft mulighed for at tilbyde én dag med udendørs undervisning om ugen, og på Rungsted Gymnasium har man valgt at benytte sig af muligheden i revideret form. Gymnasiets elever bliver nemlig kun inviteret en halv dag i skole hver uge, og det skyldes, at man ikke kan forudse vejret, fortæller rektor Ruth Kirkegaard.

- Vi er i marts, og vi ved jo ikke, hvordan vejret bliver, så en halv dag må være fint. Eleverne skal jo heller ikke fryse tæerne af, som hun selv formulerer det med et smil.

Glade for at ses Der er rundt regnet en enkelt sky på himlen, da eleverne fra 2. B vender tilbage til Rungsted Gymnasium, og de samler sig hurtigt i en flok foran gymnasiet. Flere har medbragt termokopper med kaffe, så de ikke skal forlade sig på forårssolens kolde stråler alene. De sludrer og kommer hinanden ved, selvom de ikke kan komme ind på selve gymnasiet.

Blandt de fremmødte elever møder Frederiksborg Amts Avis fire elever fra 2. B, der alle er glade for at være tilbage igen.

- Jeg synes, det har været en rigtig god oplevelse at få lov til at se hinanden igen. Normalt har vi kamera på, men det er bare ikke det samme. Kropssproget betyder også meget, og selvom man måske ikke får snakket med alle, er det stadig rart at kunne se alle igen, fortæller 17-årige Emil Horn.

Det er Cathrine Pedersen på 18 år enig i. Hun tilføjer, at det faktisk betyder noget, at man skal hele vejen ud af døren og ikke kun ud af sengen.

- Det giver en anden følelse af hverdag, når man skal stå op og gøre sig præsentabel, siger hun og fortsætter:

- Man mister motivationen lidt, når man sidder derhjemme i nattøj hele tiden.

- Man begynder at falde ind i en doven cyklus, hvor det er svært at komme op og tænde et kamera. Når man møder frem, skal man have styr på sig selv på en anden måde, og det er faktisk virkelig rart, supplerer klassekammeraten Christoffer Schack, der ligeledes er 18 år gammel.

Ikke for meget af det gode Mens eleverne nyder at se hinanden igen, er de faktisk taknemmelige for, at gymnasiets nuværende model kun indbefatter en halv ugentlig skoledag. Når undervisningen foregår udendørs, er det nemlig sværere at komme på internettet og der mangler opladningsmuligheder til de bærbare computere. Derfor forsvinder noget af den faglighed, eleverne forventer af deres undervisning.

- Det er begrænset, hvor meget fagligt man kan få ud af at være her, når vi sidder udenfor. Derfor er det fint, at vi er her, så det kommer til at føles lidt mere normalt, men det er også rigtig fint, at det kun er en halv dag om ugen, fortæller 17-årige Clara Lyne Jensen, inden Cathrine Pedersen supplerer:

- En halv dag er virkelig dejligt, og vi tager, hvad vi kan få, men vi skal altså til eksamen til sommer, så det er også vigtigt, at det faglige er i fokus. Vi skal ikke miste for mange timer om ugen. En hel dag ville være alt for meget, siger hun.

relaterede artikler

Trætte af at sidde derhjemme: Elever løber jorden rundt 03. februar 2021 kl. 04:02

Pandekager og virtuelle studieture holder modet oppe hos gymnasieelever 25. januar 2021 kl. 10:02

Det globale gymnasium kalder i en covid 19-verden 13. januar 2021 kl. 05:54