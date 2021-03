Se billedserie En flot belønning hører sig til, når man har løbet jorden rundt. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Elever nåede hele jorden rundt: Får fed belønning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever nåede hele jorden rundt: Får fed belønning

Elever og lærere på Rungsted Gymnasium rundede i denne uge 40.000 kilometer, og det betyder, at man nu har været hele jorden rundt. Sådan da.

Hørsholm - 17. marts 2021 kl. 16:29 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Mandag nåede elever og lærere fra Rungsted Gymnasium de magiske 40.000 kilometer, og det betyder, at gymnasiets verdensomløbning nu er overstået.

Læs også: Elever savner fagligt indhold i udendørs undervisning

- Vi kom i mål mandag, og det betyder, at vi har gået og løbet over 40.000 kilometer. Vi har været forbi London, vi har kigget ud over vandet i Portugal, vi har surfet i Marokko og vi har besøgt vores venskabsskoler i både Ghana og Indien, fortæller Kristian Wulff, der er idræts og geografilærer på Rungsted Gymnasium.

Han står bag projektet, hvor elever og lærere gennem den seneste tid har iført sig løbesko for at indtage veje og stier. Hver dag har Kristian Wulff samlet kilometerne sammen og lagt dem til i det store regnestykke, der nu er endt med, at elever og lærere tilsammen har løbet og gået omkring 40.000 kilometer, hvilket svarer til en tur rundt om jorden.

- Asfalten er blevet godt slidt derude, som Kristian Wulff selv formulerer det.

Møder verden hjemmefra På turen rundt om jorden, der altså har fundet sted i Hørsholm og omegn, har eleverne hørt om de steder, de har besøgt på ruten, og på den måde lever gymnasiet igen op til sin bestræbelse på at have et globalt udsyn.

- Jeg har givet informationer om de steder, vi er havnet på turen. Da vi ramte Sidney, talte vi om operahuset og dansk arkitektur og i Salvador fortalte jeg om dengang, hvor jeg besøgte deres karneval. Der er et projekt, der viser, hvad man kan møde i verden, når man rejser ud, fortæller Kristian Wulff.

Ruth Kirkegaard, der er rektor på Rungsted Gymnasium, fortæller i den forbindelse, at gymnasiet vil give eleverne en belønning, fordi så mange har taget del i verdensomløbningen. Derfor har man nu indkøbt tre splinternye bordtennisborde, der kun venter på, at eleverne vender tilbage til skolebænken for alvor.

relaterede artikler

Trætte af at sidde derhjemme: Elever løber jorden rundt 03. februar 2021 kl. 04:02

Pandekager og virtuelle studieture holder modet oppe hos gymnasieelever 25. januar 2021 kl. 10:02