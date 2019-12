En ny undersøgelse viser, at skoleelever i Hørsholm har det godt, når det kommer til trivsel i skolen. Det glæder udvalgsformand Niels Lundshøj (S). Foto: Lars Sandager Ramlow

Elever har det bedst i Hørsholm

Hørsholm - 12. december 2019

Skoleeleverne i Hørsholm har det godt. Det viser en større trivselsmåling, som Børne- og Undervisningsministeriet står bag.

I undersøgelsen placerer eleverne i Hørsholm Kommune sig på en suveræn førsteplads blandt landets 98 kommuner med høj trivsel og et gennemsnit på 8,6.

- Jeg er utrolig glad for, at vi har rigtig mange elever, der trives i vores skoler, og jeg er meget stolt over det vanvittigt flotte resultat, eleverne har opnået i deres afgangsprøver. Det viser, at vi har nogle fantastiske skoler i kommunen, som formår at skabe et skolemiljø med et højt fagligt niveau, der samtidig er rart og trygt at være i, udtaler Niels Lundshøj (A), som er formand for Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune.

De flotte resultater i afgangsprøverne og trivselsmålingen fra i år står ikke alene.

Skolerne i Hørsholm Kommune har et stabilt højt niveau ved afgangsprøven år efter år med et karaktergennemsnit på 8,5 og 8,3 de foregående to skoleår. Det er heller ikke første gang, at trivselsmålingerne for folkeskolerne viser, at skoleeleverne i Hørsholm Kommune har det godt på deres respektive skoler.

Sidste år var kommunen ligeledes højdespringeren med en 1. plads, mens året forinden blev til en 6. plads.

- At eleverne år for år præsterer høje faglige resultater og samtidig er glade for at gå i skole, er jo fantastisk. Det viser, at medarbejderne har et højt fagligt niveau på skolerne, udtaler Niels Lundshøj, der selv er skolelærer til daglig.

Ifølge Niels Lundshøj er der dog behov for fortsat at have opmærksomhed på de elever, der ikke trives og har brug for et fagligt løft.

- Som kommune skal vi blive ved med at være skarpe på, hvad der skal til for at skabe trivsel og gode karakterer - og hvordan vi på vores skoler kan være med til sikre, at eleverne får en god og lærerig skoledag, siger han.

Alle folkeskoler gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt eleverne fra 0.- 9. klasse. Eleverne skal i undersøgelsen besvare spørgsmål på en skala fra 1 til 5, hvor 1 markerer den ringest mulige trivsel, mens 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. På baggrund af elevernes besvarelse beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene.

Andelen af elever med højest trivsel, udgøres af de elever, der i gennemsnit har over 3.

Eleverne i 4.-9. klasse svarer i trivselsmålingen på spørgsmål som: »Er du glad for din klasse?«, »Føler du dig ensom?«, »Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?« og »Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?«.