Se billedserie Emma Laursen, Isabelle Bøge og Laura Ernemann er ikke helt sikre på, hvad fremtiden skal byde på, men de var glade for at blive inspireret til onsdagens jobfestival. Pigerne lærte eksempelvis, at skibsførere hygger sig, mens IT-folk arbejder benhårdt. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Elev: Jeg anede ikke, at der var så meget arbejde i det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elev: Jeg anede ikke, at der var så meget arbejde i det

Hørsholm - 23. maj 2019 kl. 06:19 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag formiddag inviterede UU-Sjælsø til jobfestival i Hørsholm Hallen, hvor alle byens 6. klasseelever var inviteret.

- Eleverne skal ikke vælge, hvad de vil være i fremtiden, men de skal inspireres, fortæller Benny Olsen, der er leder af UU-Sjælsø, som tilbyder uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for elever i grundskolen.

Han har sammen med resten af medarbejderne i UU-Sjælsø arrangeret dagens jobfestival, hvor de unge kan stifte bekendtskab med nogle af de professioner, de kan ende med at arbejde i.

Blandt de rumsterende elever, der bevæger sig i sindrige mønstre henover salens parketgulv, møder Frederiksborg Amts Avis tre piger, der alle går i 6a på Vallerødskolen.

Pigerne har endnu ikke besluttet, hvad de vil i fremtiden, men inspirationen nyder de godt af, fortæller de.

- Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med film eller billeder, fortæller Emma Laursen, der da også bruger fritiden på at tage billeder. Hun fortsætter:

- Vi talte med en filmproducent, og det lød rigtig sjovt.

Veninden Laura Ernemand fortæller, at hun ikke har en anelse om, hvad fremtiden byder på for hende, men at hun også synes, at filmproduktion lød spændende. Derudover virkede politiet interessant, fortæller hun.

Isabelle Bøge smiler og bryder ind.

- Det der filmhalløj lød rigtig sjovt, og jeg ser selv pænt mange film, så det var sjovt at høre om, siger hun. Pigerne fortæller samtidig, at de er overraskede over, at flere beskæftigelser, som de egentlig synes lød mærkelige, faktisk lyder helt okay, når man taler med dem, der arbejder med dem.

- Vi snakkede med ham fra båden, fortæller Emma Laursen med henvisning til en skibsfører, der til daglig arbejder som 2. styrmand hos Mærsk.

- Jeg troede, at det ville være mega kedeligt og bare sådan noget, hvor man sejler frem og tilbage. I virkeligheden hygger de sig rigtig meget, og de kan træne på båden. Jeg forstår ikke, hvordan de kan overskue alle containerne, og jeg ville selv være bange for at sejle ind i noget, men det lød slet ikke så slemt, som jeg troede, forklarer Emma Laursen med et smil.

Også de fremmødte IT-folk imponerede pigerne.

- Jeg var overrasket, da jeg talte med en fra Microsoft. Jeg troede, at det ville være meget nemmere, men de bruger vildt meget energi på deres arbejde, og det er sejt. Jeg anede ikke, at der var så meget arbejde i at lave en app. Jeg ville selv kollapse, tror jeg, lyder det afslutningsvist fra Emma Laursen, mens de to veninder griner.

UU-Sjælsø's jobfestival er en omrejsende begivenhed, der samarbejder med en lang række skoler i Nordsjælland. Tidligere på ugen lagde festivalen vejen forbi Furesø Kommune, hvor hele 450 elever blev inspireret.