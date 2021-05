Rungsted Gymnasium bliver pop-up testcenter i weekenden. Her laves der PCR test uden forudgående tidsbestilling. Foto: Fred Jacobsen

Ekstra testcenter skal få styr på smitten

Rungsted Gymnasium bliver i weekenden omdannet til pop-up testcenter - smittetal i Hørsholm er i dag steget yderligere

Hørsholm - 06. maj 2021 kl. 14:15 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm får i den kommende weekend udvidet testkapaciteten i kommunen med et ekstra pop-up testcenter på Rungsted Gymnasium. Lørdag formiddag og søndag eftermiddag kan man der få foretaget en PCR test (den i halsen, red.) uden forud at skulle bestille tid.

Den udvidede testkapacitet bliver fulgt op med en opfordring til at flest mulige alle Hørsholmborgere lader sig teste. Enten i Hørsholm eller et af de øvrige testcentre i HER

"Situationen er alvorlig!", hedder det i en pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune.

Sådan gør du Bliv testet. Gerne PCR-test, da denne test er mest sikker. Enten i Hørsholm eller et andet sted. Så mange Hørsholm-borgere som muligt, uanset køn, alder, bopæl mv. skal testes.



Husk at holde afstand.



Husk god håndhygiejne.



Gå i isolation, hvis du er smittet eller i risiko for at være det.



Bliv hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.



Undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.



Vær særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.



Yderligere stigning Onsdag der konstateret 51 nye smittede, i dag steg tallet så yderligere til 65 nye smittede. Kommunens incidenstal lå onsdag på 180 smittede pr. 100.000 indbyggere, når der er korrigeret for antal tests.

250 korrigerede smittede pr. 100.000 indbyggere er grænsen for, at kommunen skal lukke grundskoler, SFO, kultur- og fritidsliv i mindst syv dage.

Test i Hørsholm Det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum (kviktest, den i næsen).

Fritidshuset (PCR test, den i halsen), med tidsbestilling.

Rungsted Gymnasium (PCR test), lørdag den 8. maj kl. 8.15-13.30 og søndag den 9. maj kl. 15..45-21. Det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum (kviktest, den i næsen).Fritidshuset (PCR test, den i halsen), med tidsbestilling.Rungsted Gymnasium (PCR test), lørdag den 8. maj kl. 8.15-13.30 og søndag den 9. maj kl. 15..45-21. Udbruddet kan føres tilbage til en gruppe elever fra Rungsted Gymnasium, der onsdag i sidste uge var samlet for at se en fodboldkamp i tv. Ni af dem er konstateret smittet, hvilket i aftes fik Rungsted Gymnasium til at bede ca. 400 elever om at blive hjemme i dag og i morgen og modtage virtuel undervisning i stedet for. Og de elever, der skal tilbage på gymnasiet på mandag, skal møde op med en negativ test og skal i det hele taget melde ind til skolen om evt. smitte.

Det betyder dog ikke, at pop-up centret på gymnasiet er 'reserveret' til gymnasieeleverne.

"Test er det første trin i håndteringen, og centret er for alle," understreger velfærds- og kulturdirektør Jan Dehn.

