Hos Nordsjællands Brandvæsen går man nu med en advarsel til borgerne om at være at forsigtige med ukrudtsbrændere og anden åben ild, fordi risikoen for naturbrande er meget høj. Pressefoto

Ekstra brandfarligt lige nu: Det skal du passe på

Nordsjællands Brandvæsen går ud med advarsel til dem, der i denne tid tænder ukrudtsbrænderen. Lige nu er tørkeindekset højt og risikoen for at starte en brand er stor

Lige nu indbyder vejret til at opholde sig udendørs, og mange haveejere udnytter det gode vejr til at gå en runde med ukrudtsbrænderen.

Derfor opfordrer Nordsjællands Brandvæsen nu til, at borgerne er ekstra forsigtige med at bruge ukrudtsbrænderen.

FAKTA GODE RÅD VED BRUG AF UKRUDTSBRÆNDER:

Hold god afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde

Ukrudtet skal svitses – ikke brændes

Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser

Hold et vågent øje med, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op

Hav altid vand i nærheden

Kilde: Nordsjællands Brandvæsen

Hold øje med gløderne

Vi ser desværre igen og igen, at borgere går med ukrudtsbrænderen langs plankeværket, skuret eller husmuren og ikke opdager, at der er ild i det ukrudt, de svitsede med ukrudtsbrænderen for kort tid siden. Når man bruger ukrudtsbrænderen, bør man hele tiden holde et vågent øje med, at man ikke efterlader gløder, der kan blusse op," lyder det fra myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen Carsten Jensen i en pressemeddelelse.