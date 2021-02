Eksplosivt vokseværk: Fra mindst til størst

Lokalerne i Hørsholm Park kan ikke rumme et så voldsomt vokseværk. Det kan nye lokaler på 287 m² på Usserød Kongevej - lige midt imellem apoteket og Rema 1000 - imidlertid. Så det bliver der, Evidents nye Hørsholm-klinik kommer til at udfolde sig.

Og så bliver det med syv behandlingsrum mod de nuværende to - og med fem tandlæger i stedet for to plus tandplejere.