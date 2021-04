Via videoforbindelse fra Hørsholm vil Solamagic Scandinavia fremover sende sin ekspertise ud til kunder i hele Skandinavien. Ved at invitere kunderne til videoopkald, kan man nemlig ofte undgå at sende en tekniker ud, og det er en fordel for både kunder og sælgere, fordi eventuelle udfordringer kan løses i ekspressfart. Foto: Allan Nørregaard

Ekspertviden fra Hørsholm skal deles med hele Skandinavien

Fortællingen om Solamagic Scandinavia i Hørsholm er en sand solstrålehistorie om en virksomhed, der har vokset sig stor på at sprede varme til det frysende nordiske folk. Virksomheden satser på, at elektriske varmelamper med infrarød varmeteknologi vil blive hvermandseje i norden blandt både private og restauratører, og indtil videre har ambitionen båret frugt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her