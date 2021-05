Se billedserie Arborist Frederik Meldgaard besigtiger det mystiske gifthærværk og de borede huller i otte træer på strandgrunden i Rungsted med formand for grundejerforeningen Sømandshvileparken Dorrit Jørgensen. Foto: Morten Timm

Eksperts dom af hærværksramte træer: Desværre noget vi ser ofte

Den form selvtægt og hærværk, som har ramt otte træer på strandgrunden i Rungsted er en typisk fremgangsmåde, lyder det fra skov- og landskabsingeniør Frederik Meldgaard

Hørsholm - 22. maj 2021

Skaden er sket, og der er ikke noget man kan gøre for at udbedre det. Kun at håbe, at de ikke dør helt.

Og håbet er ifølge arborist og skov- og landskabsingeniør Frederik Meldgaard fra firmaet OK Nygaard ikke stort efter han torsdag eftermiddag besigtigede de otte træer på Sømandshvileparkens strandgrund, der på mystisk vis har været udsat for hærværk.

I de ramte træer er der boret huller på 5 cm i diameter, ligesom der flere steder er tegn på, at der er hældt gift i hullerne.

Den over 20 meter høje og mindst 50 år gamle blågrøn har fået boret tre huller ind i stammen en halv meter over jorden.

"Træet er ikke dødt, men det har det meget dårligt," fastslår Frederik Meldgaard, der ikke levner det mange chancer for at klare det.

Alvorlig skade Èn ting man kan gøre er at fylde vand i de borede huller for at forsøge at fortynde giften, men alene hullerne er en alvorlig skade på træerne, fordi det giver nem adgang for svampe og andre sygdomme, der kan angribe træet og dermed slå det ihjel.

Han kan ikke sige noget om, hvor lang tid de ramte træer har igen, men han kan se, at de fleste af de borede huller, der har en dybde på 10 cm ind i stammen, ikke er friske.

Men når træet først er dødt og fx blågranen ikke har flere nåle på, så skal det fældes hurtigst muligt, oplyser han.

Heldigvis viser det næststørste træ - en omkring 50 år gammel løn - ikke tegn på at være så hårdt ramt, men det kan gå hurtigt afhængig af den type gift, som er blevet hældt i hullerne. artiklen fortsætter under foto...

Arborist Frederik Meldgaard fotograferede de borede huller i træerne. Foto: Morten Timm

Kendt fremgangsmåde Hærværket har chokeret beboerne i Sømandshvileparken og Nicolaj Hildebrandt Hammer, der er nabo til strandgrunden på Rungsted Strandvej. Det er ham, som har rekvireret Frederik Meldgaad til at give en ekspertvurdering.

Af et matrikelkort fremgår det, at tre af træerne står på hans grund, og det vil åbne for meget indkig til haven fra den befærdede sti på strandgrunden, hvis de er væk.

Alene fældning og bortskaffelse af de ramte træer vil løbe op i mange tusinde kroner pr. træ - og så er en reetablering ikke regnet med. Både Nicolaj Hildebrandt Hammers og grundejerforeningens forsikringsselskaber har afvist dække skaderne.

Begge har politianmeldt gifthærværket, og ifølge skov- og landskabsingeniør fra OK Nygaard er den form for selvtægt og naturødelæggelse slet ikke usædvanlig.

"Det er desværre en fremgangsmåde og en type hærværk, vi ser alt for ofte," oplyser Frederik Meldgaard til Ugebladet.