Ekspertens påmindelse: Husk at det er politikerne der er chefen

Og de skal hellere have udleveret lidt for meget end for lidt materiale, siger professor i forvaltningsret på baggrund af balladen om PH Parks økonomi

Hørsholm - 08. marts 2021

Kritikken fra et mindretal i kommunalbestyrelsen er på det seneste haglet ned over borgmester, viceborgmester og direktør i forbindelse med PH Parks økonomi. Anklagerne går mest ud på, at mindretallet er blevet forholdt væsentlige oplysninger, og at de ikke i tide har fået klar besked om, at projektets samlede økonomi var gået i minus.

Det meste er foregået på lukkede møder i 2018 og 2019, hvor kun politikere, ansatte i administrationen og eksterne rådgivere har været med. Det er først nu, fortællingerne om, hvad der er foregået i de lukkede rum, så småt kommer frem i lyset.

Et sårbart forhold "Uanset hvad, så viser denne sag, som den er beskrevet, hvor sårbart forholdet mellem embedsværk og politikere kan være," siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

"Når administrationen fremlægger en sag til beslutning, skal den altid huske på, at kommunalbestyrelsen er kommunens ledelse. De er cheferne. Hvis de ikke mener, at de har fået alle oplysninger, så er der noget der kortslutter. Så: Udlevér hellere for meget end for lidt," tilføjer Sten Bønsing.

"Omvendt," tilføjer professoren, "så har politikerne et problem, hvis de ikke selv sørger for at få det materiale, de har brug for."

Mellem to udbud En stor del af kritikken kredser omkring et lukket møde i Økonomiudvalget den 16. august 2018 og det efterfølgende møde i kommunalbestyrelsen den 27. august.

Efter et mislykket første udbud, hvor der kun var indkommet et enkelt bud på byggefelterne på den gamle sygehusgrund, skulle kommunen ud i et nyt udbud.

Borgmesterens, viceborgmesterens og direktørens fortælling om det er, at politikerne her fik fremlagt de nødvendige oplysninger for at kunne beslutte, hvad man skulle gå ud i et andet udbud med.

Fik ikke rapporten Mindretallets fortælling er en anden: De mener ikke, at de blev afkrævet en stillingtagen. De kritiserer også, at de ikke fik udleveret en rapport fra erhvervsejendomsmæglerfirmaet Sadolin & Albæk med en vurdering af salgsprisen. Udover, at der ifølge direktør for By og Miljø, Ole Stilling, bliver vist et slide med en enkelt side fra den 66 sider lange rapport.

På denne side opsummeres det, hvad den besluttede parkeringsnorm og prisen for parkeringspladser under terræn betyder for den pris, kommunen ville kunne opnå ved et salg.

Kritikkerne er tillige fortørnet over, at de ikke tidligere fik skåret ud i pap, at projektets samlede økonomi var gået fra et forventet og italesat plus på ca. 100 millioner kroner til et minus, der nu på grund af nogle efterreguleringer viser sig at være 42 millioner kroner.

Ikke unormalt Ifølge Sten Bønsing er det ikke unormalt, at ikke alt materiale bliver udleveret i sådan en situation. Og det er heller ikke noget, man er forpligtet til.

"Man kan vælge at fremlægge det materiale, der vurderes at være nødvendigt. Det håndteres ikke ens rundt omkring i kommunerne. Når politikerne imidlertid beder om at få det materiale, der orienteres ud fra, skal de selvfølgelig have det," slår professoren fast, og understreger, at kommunalbestyrelsens medlemmer er underlagt tavshedspligt.

Snydt for oplysninger Liberal Alliances Jakob Nybo husker ikke, at vurderingen fra Sadolin & Albæk blev nævnt på mødet og føler, at han blev snydt for oplysninger.

"Min oplevelse er, at her var der noget jeg ikke skulle vide. Og jeg frygter, at det er en bevidst handling," siger Jakob Nybo og tillægger dette det dårlige samarbejde og den manglende tillid mellem konstitueringspartierne K, S og R plus løsgænger Annette Wiencken, og mindretallet, V, DF og LA.

Urimeligt krav Det er en fornemmelse, som også Glen Madsen (DF), kritikernes tydeligste talerør, sidder med.

"Vi har ikke på noget tidspunkt før foråret 2019 fået at vide, at der er noget ændret i projektøkonomien. Og jeg mener, at vi skulle have have haft alt materiale udleveret. Det kan vi sagtens håndtere. Og det er helt urimeligt, at vi selv skal kunne regne den ud ud fra, at direktøren står og jonglerer med en masse tal og viser en side fra en rapport," siger DF'eren.

Sad med en håndgranat Thorkild Gruelund (SK) mener at kunne huske, at rapporten fra Sadoling & Albæk blev nævnt, og han mener også, at han ud fra direktørens oplysninger kunne have bedt om at få den udleveret. Han er dog enig i kritikken, at sagen ikke blev fremlagt godt nok.

"Jeg er nervøs for, at det var fordi de ikke selv havde overblikket. Jeg oplever, at de holdt kortene ind til kroppen alt for længe. Lige indtil Morten (Slotved, red.) sad med en håndgranat, der eksploderede mellem hænderne på ham," mener Gruelund og præciserer:

"Jeg mener ikke, at noget er forsøgt holdt skjult, før man fandt ud af at noget var galt."

Fik hvad der var brug for Borgmester Morten Slotved (K) afviser kritikken. Han mener ikke, at der kan være tvivl om, at politikerne har fået de oplysninger de havde brug for. Og han mener også, at politikerne på ØU-mødet den 16. august 2018 fik så meget at vide om Sadolin & Albæk-rapporten, at de kunne have fået den udleveret, hvis de havde bedt om det.

Den endelige beslutning om at bemyndige borgmesteren til at gå videre med og afslutte salget blev truffet af kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019.

Ingen gjorde noget Morten Slotved erkender, at politikerne i januar 2019 fik en orientering om, at PH Park ville give et stort underskud.

"Derfor kan det jo undre, at ingen frem til den endelige beslutning i marts gjorde noget," lyder det fra borgmesteren.

