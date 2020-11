Arne Post, arkitekt og ekspert i byplanlægning, mener det er "helt ude af fornuftige proportioner" at kalde Lokalplan 176 for en "katastrofal fortætningsplan". Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Ekspertdom: Ude af proportioner at kalde det fortætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekspertdom: Ude af proportioner at kalde det fortætning

En af landets førende eksperter i byplanlægning vurderer Lokalplan 176 i Rungsted til at være "et godt og omhyggeligt arbejde"

Hørsholm - 02. november 2020 kl. 07:19 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"En lokalplan, der åbner for en uforudsigelig, massiv fortætning og omdannelse af et over 100 år gammelt villakvarter med mindre og flere nye grunde."

Læs også: Højden var spøgelset i det virtuelle rum

Sådan indleder Rungsted-Aktivisterne, en gruppe på 13 borgere i Rungsted, deres indsamling af protestunderskrifter mod Lokalplan 176 i Rungsted på skrivunder.net.

Overskriften på underskriftindsamlingen, som mere end 500 indtil videre har skrevet under på, lyder: "Lokalplan 176 - en katastrofal fortætningsplan."

Det er en betegnelse, der ifølge arkitekt Arne Post, indehaver af AP Byplanrådgivning og en af landets fremmeste eksperter i byplanlægning, er "helt ude af fornuftige proportioner."

Fortætning er relativt Ugebladet har i lyset af, at modstanderne af Lokalplan 176 mener, at planen er udtryk for en massiv fortætning, og at formanden for Miljø- og planlægningsudvalget MPU), Jan Klit (K), mener det modsatte, bedt eksperten vurdere lokalplanen og begrebet fortætning.

"Hvad der opfattes som fortætning er i høj grad relativt. Det bliver i nogle sammenhænge betragtet som noget positivt," siger Arne Post og peger på, at grunde på 775 m² mange steder ikke betragtes som små grunde - og derfor ikke som et udtryk for fortætning.

"Og når den lave bebyggelsesprocent også tages i betragtning, mener jeg ikke det er rimeligt at betragte det som fortætning," siger han til Ugebladet.

Omhyggeligt arbejde Arne Post siger i øvrigt om forslaget til Lokalplan 176, at "der er tale om et godt og omhyggeligt arbejde."

"Redegørelsen er grundig og bestemmelserne ser ud til at leve op til formålet om at sikre områdets åbne og grønne karakter," skriver Arne Post til Ugebladet.

Opblødning Ekspertens vurdering af fortætningsbegrebet og lokalplanens udformning i øvrigt taler ind i den argumentation, MPU-formand Jan Klit har stået for i debatten om lokalplanen.

"Vi reducerer bebyggelsesprocenten fra 40 til 25 procent. Det kan aldrig blive fortætning," siger Jan Klit, der dog bebuder en opblødning på forskellige punkter frem til lokalplanens endelige vedtagelse.

Eksempelvis mindstegrundstørrelsen, der i forslaget er lagt på mindst 1000 m² og 1550 m² mod de nuværende 1182 m² for enkeltstående huse og 1576 m² for dobbelt- og tofamiliehuse i den fortsat gældende byplan 6.

Håber på bred aftale "Grundstørrelsen i forslaget åbner teoretisk for mulighed for fortætning. Og hvis det er hjerteblod, så synes jeg vi skal kigge på grundstørrelserne," siger Jan Klit til Ugebladet.

Udvalgsformanden henviser i den forbindelse til, at der igennem de seneste 60 år ikke er sket en fortætning i området, men siger også, at han er åben for justeringer af bebyggelsesprocent og andre af lokalplanens elementer.

Jan Klit håber på - og regner med - at Lokalplan 176 kan vedtages med et bredt flertal.

Ændringer afvist Forslaget til lokalplanen blev sendt i høring af en enig kommunalbestyrelse 31. august efter at flertallet havde afvist et ændringsforslag fra Venstre, der ønsker den nuværende mindstegrundstørrelse bevaret, grundstørrelsen for dobbelt- og tofamiliehuse udvidet, udstykninger, arealoverførsler og sammenlægninger, der er resulterer i grunde mindre end den nuværende grundstørrelse forbudt og en "yderligere fortætning" forhindret.

relaterede artikler

Ændret plan for Kokkedal stationsområde er klar til udbud 29. oktober 2020 kl. 10:00