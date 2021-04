Se billedserie Julie W. Andersen og H. C. Andersen har valgt at sælge Ø-butikken: Hørsholm Helsekost i Hovedgaden. Parret fortæller, at de har været glade for rejsen, og at en ny ejer står klar til at overtage. Foto: Lars Sandager Ramlow

Ejere af populær butik: »Vi sælger vores hjertebarn«

Julie W. Andersen og H. C. Andersen har valgt at sælge Ø-butikken i Hovedgaden. Parret fortæller, at de har været glade for rejsen, og at en ny ejer står klar til at overtage

Hørsholm - 12. april 2021 kl. 13:31 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Ø-butikken i Hovedgaden i Hørsholm skifter snart hænder. Det sker den 1. maj 2021, når Helsam overtager helsekostforretningen fra Julie W. Andersen og H. C. Andersen.

- HC og jeg har truffet en svær, men vigtig og for os rigtig beslutning. Efter at have kæmpet i 13 år for at give hele Nordsjælland mulighed for at handle helsekost lokalt, har vi valgt at sælge vores hjertebarn nummer tre, Ø-Butikken; Hørsholm Helsekost, fremgår det af et opslag, som Julie W. Andersen og H. C Andersen delte via forretningens Facebook-side i weekenden. artiklen fortsætter under billedet...

- Når man er selvstændig, er der ikke noget, der hedder at tage et par omsorgsdage, når forældre eller nære familiemedlemmer er syge eller går bort. Og guderne skal vide, at det har vi haft brug for, skriver parret til alle deres kunder, venner og samarbejdspartnere. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Det er med stort vemod, at denne rejse afsluttes, men hold nu op, sikke en fantastisk rejse det har været, og takket være jer dejlige og positive kunder. Jer, der har fulgt os trofast gennem tykt og tyndt, vil vide, at vejen har langt fra været nem eller ligetil. Vi har mødt masser af forhindringer og modgang professionelt og privat, men nydt »rejsen« med jer, skriver parret yderligere.

Fantastisk Feedback Efter parret fortalte, at de ville sælge deres forretning, strømmede det ind med støtte og positive kommentarer. De mange positive røster har gjort indtryk på Julie W. Andersen og H.C. Andersen, fortæller den ene af de to indehavere til Frederiksborg Amts Avis.

- Det har været helt vildt. Jeg ved jo godt, at vi har skabt noget stort og har vundet tre priser, men de kommentarer, som er kommet, handler ikke kun om butikken. Kommentarerne handler om os som personer, og det betyder meget for os. Vi får at vide, at de vil savne os, og det er vi blevet meget rørte over. Det har været en fantastisk rejse, og vi kommer også til at savne vores fantastiske kunder og Hovedgaden, lyder det fra Julie W. Andersen.

Trænger til at slappe af Som baggrund for at forretningen nu sælges, lægger parret vægt på, at de trænger til at drage mere omsorg for deres familie og bruge mindre tid på at passe deres butik. Helt konkret trænger de til at slappe af.

- Når man er selvstændig, er der ikke noget, der hedder at tage et par omsorgsdage, når forældre eller nære familiemedlemmer er syge eller går bort. Og guderne skal vide, at det har vi haft brug for, skriver de således og fortæller, at planen nu er at lave så lidt som muligt og bruge tiden på at passe på familien. Samtidig løfter parret sløret for, at Helsam vil føre butikken videre, ligesom flere af medarbejderne vil fortsætte i forretningen. Det drejer sig om Helene Wik, Lotte Skou og Dorte Larsen, der alle stadig vil være at finde i forretningen efter den 1. maj.

Helt tryg ved ny ejer Julie W. Andersen fortæller samtidig, at hun er tryg ved, at Helsam overtager forretningen, selvom det naturligvis er sørgmodigt at give afkald på noget, som hun selv har bygget op fra bunden.

- Deres opgave bliver at bibeholde butikken, som den er. Helsam fortæller, at de har de fineste intentioner om at fortsætte butikken efter vores vision med samme varesortiment, samme dygtige medarbejdere og samme åbningstider. Vi er rigtig glade for, at det er dem, som overtager, for det er en dygtig kæde, og jeg håber, at vi kan gå forbi om et halvt år og være stolte over det, vi har opbygget. Nu er vores hjertebarn blevet teenager, og vi er klar til at give hende videre, hvis man kan sige det sådan i overført betydning, siger Julie W. Andersen, inden hun tilføjer:

- Det er både lidt sørgmodigt og glædeligt.

Artiklen fortsætter under billedet... Julie W. Andersen fortæller, at hun er tryg ved, at Helsam overtager forretningen, selvom det naturligvis er lidt sørgmodigt at give afkald på noget, som man selv har bygget op fra bunden. Foto: Lars Sandager Ramlow

Om Julie W. Andersen og H. C. Andersen vender tilbage til Hovedgaden vil fremtiden vise. Først skal de slappe af, hvad der ikke har været meget anledning til gennem de sidste 13 år, men når man taler om to driftige iværksættere, kan alt jo ske.

- Lad os nu se, hvor længe vi kan sidde og slappe af, som Julie W. Andersen selv formulerer det med et smil.

