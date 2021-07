Det lokale cricketholdet 'KCC Cricket' har fået danbolig Larsen & Larnæs som sponsor. Pressefoto

Ejendomsmægler støtter lokalt crickethold

Cricketholdet KCC Cricket får nyt udstyr og sportstøj med støtte fra danbolig Larsen & Larnæs

Hørsholm - 18. juli 2021 kl. 07:16 Kontakt redaktionen

Cricket er kendt som en gentlemen-sport, hvor man udviser stor respekt for hinanden på banen. Respekten viser sig nu også uden for banen, da danbolig Larsen & Larnæs har valgt at støtte op om KCC Cricket, der har tilknytning til Hørsholm og Kokkedal.

"Som mægler har vi tradition for at støtte de lokale sportsklubber, og denne gang har vi valgt at vise respekt for cricketspillerne, som, vi mener, har brug for opbakning og synlighed. Vi håber, at det kan være med til at udbrede kendskabet til en overset sport i vores lokalområde," fortæller Frederik Larnæs.

Mest spillede i verden Cricket er mest udbredt i England og i tidligere engelske kolonier, og det er faktisk den anden mest spillede sport i verden, som kun er overgået af fodbold. Spillerne på KCC Cricket elsker at spille cricket og er vokset op med at spille i deres hjemlande.

Nogle af de første på holdet var fra Kerala i det sydlige Indien, men flere nationaliteter er kommet til, og holdet håber at kunne tiltrække endnu flere og etablere sig som klub i Kokkedal med en fast base.

Potentiale til at vokse KCC Cricket blev etableret i foråret 2020, og holdet deltog i de første kampe i sommeren 2020, hvor man hurtigt fandt ud af, at teamet har et potentiale til at udvikle sig til at blive et stærkt hold i den nationale liga med den rette træning og gode faciliteter.

For at blive optaget som hold i den officielle cricket-liga under Dansk Cricket Forbund, kræver det dog, at de etablerer en klub, hvor de råder over deres egen cricketbane.

Engagementet mangler ikke hos KCC Cricket, som i juni 2021 organiserede en cricket-turnering med tolv deltagende crickethold. KCC Cricket drømmer om at kunne afholde endnu en turnering næste år på deres egen hjemmebane i Nordsjælland.

