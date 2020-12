Se billedserie Egon Jensen ved ikke om folk bare er ligeglade eller ikke forstår, hvad de røde pile på gulvet betyder. Mellem pilene er der mærkater, hvor der står: "Pas på hinanden". Foto: Privat

Egon sender opråb: Overhold nu den ensretning i Midtpunkt

Den 89-årige Hørsholmborger stiller sig undrende over, at så mange mennesker tilsyneladende ser stort på at følge de røde pile

Hørsholm - 18. december 2020 kl. 12:13 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Efter corona-nedlukningen i foråret har Hørsholm Midtpunkt med store røde pile på gulvet anvist gåretningen i den lange centergang, for at folk undgår at gå for tæt, når de passerer hinanden og dermed øger smitterisikoen.

Men det går ikke så godt med at rette sig efter henstillingen, mener 89-årige Egon Jensen fra Hørsholm, der plejer at besøge butikscentret et par gange om ugen.

Forleden fangede han med sit kamera indenfor få minutter flere kunder, der ser stort på anvisningen.

"Jeg ved ikke om folk er ligeglade eller om det er meget svært at forstå, hvad pilene betyder," spørger Egon Jensen.

Ovenikøbet er der også sat store mærkater på gangen, hvor der står: "Pas på hinanden".

Spørgsmål om liv eller død

Han kalder sig selv gammel og efterhånden ret svagelig. Derfor er han meget bekymret over, at så mange mennesker ikke følger de røde pile, der jo skulle få folk til at gå ensrettet gennem centret.

Selv om Hørsholm Midtpunkt nu er blevet lukket - med undtagelse af dagligvarebutikker, apotek, Matas og Unik Optik - har Egon Jensen en indtrængende appel:

"Kære medborgere. Forstå min bekymring. I min alder er smittefaren et spørgsmål om liv eller død. Tænk på det...".

Bare indenfor få minutter ser 89-årige Egon Jensen en del mennesker, der bare gå mod pileretningen i Hørsholm Midtpunkt. Som ældre og svagelig er smittefaren et spørgsmål om liv eller død, appellerer han. Foto: Privat

