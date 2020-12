Med beslutningen om at tilbagebetale 3,2 millioner kroner slutter sagen om for meget opkrævede byggesagsgebyrer ikke. Foto: Claus Stener

Efterspil i gebyrsag: Nu skal ansvaret placeres

Gebyrsagen slutter ikke med beslutningen om at tilbagebetale 3,2 millioner kroner -politikere kræver redegørelse

Hørsholm - 02. december 2020 kl. 17:31 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Der var ingen slinger i valsen, da kommunalbestyrelsen mandag forsøgte at sætte et punktum i sagen om for meget opkrævede byggesagsgebyrer: I fuld enighed blev det besluttet at sende godt 3,2 millioner kroner tilbage til de borgere, der i 712 tilfælde har betalt for meget. Også selv om der var panderynker over, at der blev betalt vel rigeligt tilbage.

"Tilbagebetalingen er for stor. Vi har jo ikke faktureret 40 procent for meget, så vi gør det for ikke at få flere klager. Vi har været for gode af os," sagde viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R), blandt andet.

Man må til muffen Borgmesteren har ingen betænkeligheder og vil "hellere betale for meget end for lidt". Ligesom Liberal Alliances (LA) Jako Nybo:

"Har man dummet sig, må man til muffen."

Én ting er tilbagebetaling, noget andet at få placeret ansvaret for, at det kom så vidt.

SAGEN KORT

24. januar sagde Byggeklageenheden i en kendelse, at Hørsholm Kommune siden 2015 har opkrævet for meget i gebyr i 712 byggesager.

Kommunen fakturerede frem til 1. april 2016 pr. påbegyndte 15 minutter efter anbefaling fra Kommunalteknisk Chefforening, derefter pr. påbegyndte 30 minutter.

Kommunen gik straks i gang med at opkræve gebyret efter en ny model, der beregner tid minut for minut.

I februar bestilte forvaltningen et notat hos advokatfirmaet Bech-Bruun for at få hjælp til, hvordan kendelsen skal håndteres.

Notatet kommer 11. september, koster 200.000 kr. eks. moms og slår fast, at kendelsen er juridisk korrekt, at kommunen skal gennemgå 712 sager og over 10.000 registreringer for at finde ud af, hvem der skal have hvor mange penge tilbage.

16. september går kommunen ud med en pressemeddelelse om, at den blev underkendt i kendelsen og står til at skulle tilbagebetale ca. tre millioner kroner.

Kommunalbestyrelsen orienteres samme dag, og 17. september hører Miljø- og planlægningsudvalget for første gang om sagen.

Direktør for By og erhverv, Ole Stilling, kalder det "en fejlvurdering", at politikerne ikke straks - i januar - blev orienteret om kendelsen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen kræver direktør Ole Stilling fyret på baggrund af denne og en række andre sager.

30. november 2020 beslutter kommunalbestyrelsen at tilbagebetale 3.250.000 kr. i for meget opkrævet gebyr.

Hørsholm opkræver med 963 kr. i timen landets højeste byggesagsgebyr. "Jeg har ingen problemer med tilbagebetalingen. Men jeg har det med måden, sagen er håndteret på. Mange ting er ikke ok," sagde Dansk Folkepartis (DF) Glen Madsen og efterlyste en grundigere redegørelse.

Hoveder kan rulle Socialkonservative Thorkild Gruelund vil gå et skridt videre.

"Vi har behov for at vide hvor ansvaret ligger," sagde Gruelund og uddyber over for Ugebladet:

"Hvis det betyder, at der skal rulle hoveder, så vil jeg ikke afvise det."

Han læner sig dermed op ad DF's Glen Madsen, der tidligere har krævet direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, fyret på baggrund af gebyrsagen.

Mere til politikerne "Vi havde i forvejen valgt den 'groveste' opkrævningsmodel og bestiller så et notat til rigtig mange penge...altså hele sagen fordrer, at vi får snakket om den i økonomiudvalget," mener Gruelund.

Han peger på, at man i den forbindelse skal se nærmere på den delegationsplan, der beskriver, hvilke sager der kan besluttes administrativt og hvilke der skal omkring politikernes bord.

En tanke, Venstres Anne Ehrenreich tidligere har været inde på på Miljø- og planlægningsudvalgets (MPU) område. Hun mener, at der skal lægges flere sager frem til politisk afgørelse.

Ehrenreich kritiserede på kommunalbestyrelsesmødet især, at politikerne først blev orienteret om gebyrsagen i september, selv om kommunen allerede i januar blev bekendt med de ulovlige opkrævninger.

Vil ikke finde os i det "Vi vil ikke finde os i den behandling af politikere fremover," sagde Ehrenreich og blev bakket op af partifælle Ann Lindhardt, der krævede en redegørelse.

MPU-formand Jan Klit (K) slog fast, at sagen er blevet håndteret forkert.

"Det var ikke godt nok. Længere er den ikke," mente han.

Og sådan bliver det så: Borgmester Morten Slotved lovede, at gebyrsagen skal endevendes på et møde i økonomiudvalget.

