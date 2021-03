Jens Nissen, der er forstander på Sportsefterskolen Sjælsølund, glæder sig til, at efterskolens elever vender tilbage på mandag.Foto: Sportsefterskolen Sjælsølund

Efterskoleleder om genåbning: En fantastisk nyhed

Fra på mandag må landets højskoler og efterskoler genåbne, og det vækker glæde hos Sportsefterskolen Sjælsølund.

Hørsholm - 11. marts 2021 kl. 05:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Højskoler og efterskoler i hele landet må fra på mandag byde eleverne velkommen tilbage. Det offentliggjorde regeringen tirsdag, og den udmelding vækker glæde hos forstanderen på Sportsefterskolen Sjælsølund.

- Det er en fantastisk nyhed, at vi kan få lov til at genåbne fra på mandag. Jeg er meget glad. Der har jo været nogle skuffende udmeldinger undervejs i nedlukningen, så jeg har prøvet at holde hovedet højt. Lige inden udmeldingen kom, var jeg en lille smule nervøs for, om der ville komme forskellige regionale udmeldinger, men det gjorde der ikke, så det er fantastisk, og jeg er meget glad, siger Jens Nissen, der er forstander på Sportsefterskolen Sjælsølund, og han fortæller, at både han og lærerne har tænkt meget på eleverne under nedlukningen.

- For langt de fleste, der er det jo ét efterskoleår, man har, og vi plejer at sende eleverne afsted om sommeren med et år fyldt med fantastiske oplevelser, så det gør mig ked af det, at der kommer til at være et lille ar på oplevelsen for den årgang, vi har nu, for det er alligevel en lang periode af et efterskoleår, hvor de har været hjemme, siger Jens Nissen.

Cadeau til lærerne Sportsefterskolen Sjælsølund har været lukket ned siden midten af december, og forstanderen roser sin lærerstab for den indsats, de har ydet under nedlukningen.

- Der skal lyde et kæmpe cadeau til lærerne. De har været helt vildt engagerede, og de har gjort en kæmpe indsats for at bevare motivationen hos eleverne, fordi de lige som mig gerne vil sikre, at eleverne husker det her år som noget ganske særligt, siger forstanderen og fortsætter:

- Der har været meget stor opfindsomhed fra lærernes side med online quizzer fredag aften, og efterskolens kok har lavet mad online hver torsdag aften med eleverne, siger Jens Nissen.

Rundt i hele Danmark Lærerne på Sportsefterskolen Sjælsølund stod også klar med et plaster på såret til deres elever, da alle efterskolerne i Nordjylland, Vestjylland og på Bornholm fik lov til at genåbne 1. marts.

- Da vi fik at vide, at flere efterskoler ville få lov til at åbne 1. marts, men at vores efterskole ikke var en af dem, så ringede vi til vores tøjleverandør og sagde, at om fire dage skal vi bruge 170 trøjer, siger Jens Nissen og tilføjer, at det er en af skolens elever, der har tegnet det logo, der sidder på alle hættetrøjerne.

I sidste uge kørte efterskolens lærere så Danmark rundt og afleverede de specialdesignede hættetrøjer i håbets farve til eleverne, som de mødtes med udendørs og i små grupper.

- Trøjen er jo mest af alt et symbol. Det er ikke så meget gaven i sig selv. Det er mere det der med at vise eleverne, at vi tænker på dem, siger Jens Nissen og tilføjer, at der heldigvis meget snart bliver mulighed for endnu flere efterskoleminder til samlingen.

Travlt på skolen Siden det blev offentliggjort, at alle efterskoler må genåbne på mandag, har der været en hel del at se til på Sportsefterskolen Sjælsølund.

- Vi har pludselig fået travlt, for vi skal have det sidste klar, inden eleverne kommer tilbage på mandag. Der skal gøres rent, og vi skal have styr på, hvordan coronatestningen skal foregå, for vi har fået at vide, at eleverne skal testes to gange om ugen. Men det er dejligt at have travlt igen, det er rigtig godt, siger forstanderen og fortæller, at tiden under nedlukningen er blevet brugt konstruktvt, så efterskolens 168 elever kan se frem til en masse spændende aktiviteter, når de vender tilbage til skolen.

- Vi har fået nyt kreativlokale og nyt musiklokale, og så er tennisbanerne blevet omlagt, så der er en masse spændende aktiviteter på programmet, så vi glæder os meget til at se eleverne, siger forstanderen.

