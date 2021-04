Bestyrelsen for Nye Borgerlige i Fredensborg-kredsen har valgt at udpege 76-årige Erik Rosenkrantz Fuglsang som spidskandidat til kommunalvalget i Hørsholm den 16. november.

Efterlyste spidskandidat - nu er han her: Vi skal have et mere 'Hørsholm classic'

Erik Rosenkrantz Fuglsang, 76 år, er valgt som spidskandidat for Nye Borgerlige i Hørsholm, og han går til valg på at sænke skatten

Hørsholm - 14. april 2021 kl. 17:01 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

For et par måneder siden var bestyrelsen for Nye Borgerlige ude og efterlyse egnede kandidater til kommunalvalget i Hørsholm til november, og det har foreløbig båret frugt så langt, at de nu kan præsentere 76-årige Erik Rosenkrantz Fuglsang som partiets nye spidskandidat.

Han har boet med sin familie i Hørsholm gennem 36 år, og han ønsker kort og godt have at kommunen bliver mere 'Hørsholm classic'.

"Skatten skal sænkes i Hørsholm. Derfor er det vigtigt, at kommunalbestyrelsen vedholdende fokusere på at genvinde tidligere tiders evne til at tiltrække flere ressourcestærke borgere til Hørsholm. Uanset om det er børnefamilier, familier uden børn, singler, seniorer eller yngre," forklarer Erik Rosenkrantz Fuglsang i en pressemeddelelse.

Fortjener borgerligt styre Det mener han skal kombineres gennem en klassisk konservativ værdipolitik og en borgerlig økonomisk politik.

"Jeg oplever, at der i Hørsholm er et stort behov for et parti som Nye Borgerlige, og jeg vil arbejde for et borgerligt styre i Hørsholm - det synes jeg borgerne fortjener," fortæller den 76-årige spidskandidat videre og fletter ind, at han er beæret over at kunne stille op som spidskandidat.

Fundet på efterlysning Fra Nye Borgerlige bekræfter formand Kenny Dalsgaard Knudsen, at Erik Rosenkrantz Fuglsang netop er fundet efter man gik ud og efterlyste kandidater.

"Erik var allerede var medlem af Nye Borgerlige, men han reagerede på vores udmelding om, at vi manglende kandidater," siger Kenny Dalsgaard Knudsen, der er nyvalgt formand for Nye Borgerliges bestyrelse i Fredensborg-kredsen, der dækker både Hørsholm og Fredensborg kommuner.

Han indrømmer gerne, at det har været vanskeligt at tiltrække en egnet kandidat i Hørsholm - modsat i Fredensborg, som partiforeningen jo også dækker.

Brug for flere kandidater "Jeg er begejstret for at have fået Erik med på holdet. Det er ikke altid lige nemt at finde engagerede mennesker med de rigtige holdninger, som har lyst til at tage en tørn med lokalpolitikken. Det kan godt virke som om lokalpolitik ikke er det, der interesserer folk allermest, men for de mange erhvervsaktive i Hørsholm, er det nok også et spørgsmål om at have tid," vurderer Kenny Dalsgaard Knudsen.

Det er fortsat en målsætning for Nye Borgerlige at få et kandidathold på tre-fire personer for at skabe lidt diversitet på køn og alder.

Derfor vil han fortsat gerne høre fra borgere og lokale medlemmer af partiforeningen, der skulle have lyst til at stille op for sammen med spidskandidaten.

Mange års ledererfaring Erik Rosenkrantz Fuglsang har mange års erfaring som leder i detailhandelsvirksomheder og ofte har det været med hele verden som en del af arbejdspladsen. Oveni har han erfaring som underviser på merkonomstudiet og med diverse frivillige bestyrelses-opgaver.

Privat er han gift med Sonja og sammen har de to døtre og seks børnebørn. Interesserne er Hørsholms udvikling, politik, golf, tennis, fodbold og naturen.

