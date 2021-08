Venstre vil gerne have en analyse af muligheden for at benytte Usserød renseanlæg i fremtiden i stedet for et nyt fællesanlæg. Arkivfoto

Efterlyser analyse af andre løsninger end fælles renseanlæg

Hele tre forslag har kommunalbestyrelsen efterhånden mulighed for at vælge imellem, når skal tages politisk stilling til Novafos planer om et stort fælleskommunalt renseanlæg.

- Vi træder et skridt tilbage, og foreslår en analyse af, om det nuværende renseanlæg i Usserød fremover ville kunne klare Hørsholms behov for at håndtere spildevand. Vi er valgt til at varetage borgerne i Hørsholms behov. Der er ingen tvivl om, at det vil være en fordel for Novafos med et fælles stort renseanlæg, men spørgsmålet er, om det også vil være en fordel for Hørsholms borgere, forklarer Anne Ehrenreich (V) ændringsforslaget.