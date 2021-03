Se billedserie Coronasmitten har været stigende de sidste uger og er kommet over en incidens på 100, hvilket betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed sætter kommunen under skærpet kontrol. Foto: Robert Leßmann - stock.adobe.co

Efter ugers smittestigning: Kommune under skærpet kontrol

Styrelsen for Patientsikkerhed er nu i daglig kontakt med Hørsholm Kommune efter markant stigende coronasmitte

Hørsholm - 29. marts 2021 kl. 16:01 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

De sidste uger er det gået stærkt den forkerte vej med smittestigningen i Hørsholm Kommune. Det betyder, at kommunen nu er kommet under skærpet kontrol af Styrelsen for Patientsikkerhed.

I onsdag toppede incidens­tallet på 165,3 i Hørsholm, og i dag mandag er det uændret på 165,3 (smittede pr. 100.000 indb.) og 41 bekræftede smittede indenfor de seneste syv dage, fremgår det af Statens Serum Instituts opgørelse. Det placerer aktuelt Hørsholm på en 10. plads over kommuner med højeste incidens.

Når en kommune ryger over en incidens på 100, så havner de på den særlige kontrollisten, oplyser enhedschef Bente Møller hos Styrelsen for Patientsikkerhed overfor DR, og det betyder, at styrelsen er i daglig kontakt med kommunen om smitteudviklingen.

Kigger på sognene Jan Dehn, kultur- og velfærdsdirektør i Hørsholm Kommune, bekræfter, at kommunen nu er i telefonisk kontakt hver dag med Styrelsen for Patientsikkerhed, men at kommunens fokus og indsats mod corona er uændret.

"Vi drøfter, hvorvidt vi ser nogle særlige mønstre i smitteudviklingen - og om vi kan byde ind med en lokal viden, som Styrelsen for Patientsikkerhed af gode grunde ikke sidder inde med," oplyser Jan Dehn.

Lige nu kigges der på smitten i hver enkelt sogn, og her er det i Kokkedal Sogn, at den store smittestigning sker.

Så mange er smittede Hørsholm var også i sidste uge i top 10 over kommuner med de højeste incidenstal, og det er ifølge mandagens tal fra Statens Serum Institut et uændret smittetryk 41 bekræftede smittede med covid-19 de seneste syv dage og en aktuel incidenstal 165,3 (smittede pr. 100.000 indb.). Præcis det samme som i onsdags.

"Vi er ikke overrasket over smittestigningen her, da det overlapper med skoledistriktet for Vallerødskolen, og det er aktuelle smitteudbrud på Vallerødskolen, der har fået Hørsholms incidens over 100," siger Jan Dehn.

Kigger på sognene Ellers er de bekræftede tilfælde med corona spredt på både aldersgrupper og adresser, tilføjer kultur- og velfærdsdirektøren.

Det er kun ganske få uger siden, at Hørsholm lå med en incidens på 20,2 - som er lige ved den officielt fastsatte bekymringsgrænse på 20. Siden er der registreret mindst 21 corona-smittede elever på Vallerødskolen og fire medarbejdere.

Så mange er vaccinerede I Hørsholm har 14,3 procent eller 3.538 borgere påbegyndt deres covid-19 vaccination, viser seneste status fra Hørsholm Kommune. I alt er 2.170 Hørsholmborgere færdigvaccinerede, svarende til 8,7 pct. På landsplan har 11,7 pct. fået første coronastik, og 6,2 pct. af danskerne stik nummer 2.

I nabokommunen Fredensborg er incidenstallet på 206,1 og 84 coronasmittede indenfor de seneste syv dage.

Det er fortsat Ishøj, der ligger helt i top med en incidens på 376,2 og 86 bekræftede smittede borgere over de seneste syv dage.

Coronasmitten i Hørsholm Kommune er højest i Kokkedal Sogn, som også lapper over skoledistriktet for Vallerødskolen, hvor der er et smitteudbrud.

