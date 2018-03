Hørsholm Kommune indfører nu nye procedurer for håndtering af medicin. Det sker efter en alvorlig sag, hvor en 90-årig beboer på den selvejende institution Breelteparken modtog gigtmedicin dagligt i stedet for ugentligt over en periode på 10 dage. Beboeren blev indlagt på hospitalet den 12. februar og afgik ved døden fem dage senere. Foto: Mads Dam Bendtsen

Efter tragisk dødsfald: Kommune ændrer procedurer

Hørsholm - 23. marts 2018 kl. 14:43 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undersøgelsen af den alvorlige og tragiske fejlmedicineringen af en 90-årig kvindelig beboer på Breelteparken er nu færdig. Fredag morgen blev den fremlagt for kommunalbestyrelsen på et ekstraordinært møde.

Her tog politikerne redegørelsen til efterretning, og konklusionen blev, at både den selvejende institution Breelteparken og Hørsholm Kommune indfører nye procedurer for håndtering af medicin. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Borgernes sikkerhed og tryghed er det absolut væsentligste for os. Derfor forbedrer vi også straks procedurerne, der hvor undersøgelsen har peget på, at der skal sættes ind, siger Peter Orebo Hansen, direktør i Hørsholm Kommune for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.

Hørsholm Kommune iværksatte i februar 2018 en tilbundsgående undersøgelse af den ulykkelig hændelse, hvor der skete fejlmedicinering af en 90-årig kvinde på den selvejende institution Breelteparken.

Kommunens analyse har identificeret fire kerneårsager som årsag til fejlmedicinering af beboeren på Breelteparken, og årsagerne skal findes i flere forskellige led i medicinhåndteringsprocessen.

- Tiltagene til at forbedre medicinhåndteringen og sikkerheden for borgerne vil derfor også slå igennem på flere forskellige måder - ikke kun for risikomedicin, men også i forhold til medicinhåndtering generelt. Det betyder f.eks. at en læge altid og uden undtagelse kontaktes ved fejlmedicinering. Det betyder også, at Hørsholm Kommune sikrer, at alle social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker kender til og anvender de elektroniske systemer vedr. medicinskemaer korrekt, forklarer Peter Orebo Hansen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Derudover skal faggrupperne altid oplæres i håndtering af risikomedicin. Fejlmedicineringen skete netop med risikosituationslægemidlet methotrexat.

- Efter fejlmedicineringen blev opdaget, blev medicinskema og dosering hos alle borgere, der får hjælp til håndtering af methotrexat af Hørsholm Kommune gennemgået - både på de kommunale plejecentre og i hjemmeplejen. Der blev i den forbindelse ikke identificeret fejlmedicinering, understreger direktøren for Social, Sundhed og Arbejdsmarked.

Alle medicindoseringer hos samtlige beboere på Breelteparken blev også gennemgået grundigt efter fejlmedicineringen blev opdaget, og der blev i den forbindelse ikke identificeret andre eksempler på fejlmedicinering.

Sagen behandles også i Styrelsen for Patientsikkerhed, idet Breelteparken rutinemæssigt indberettede hændelsen. Styrelsen har oprettet en tilsynssag, og der vil gå et antal måneder, før sagen er afsluttet.

