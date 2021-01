Efter svindelsag: Nu trækker havn i håndbremsen

Den igangværende optrevling af svindel for formentlig flere millioner kroner i Rungsted Havn får nu betydning for havnens planer om modernisering og udvidelse. I første omgang bliver tre planlagte borgermøder i januar om havneprojektet til ca. 120 millioner kroner udsat.

Ifølge Jørgen Thorsell, formand for havnebestyrelsen og styregruppen for udviklingen af Rungsted Havn, vil det være vanskeligt at holde borgermøder om projektet, når alle har svindesagen i tankerne. Derfor udsættes borgermøderne, indtil der er klarhed over, hvad der er sket og hvordan det er foregået.

"Vi stiler mod at genoptage møderækken så hurtigt som muligt. Lige nu får revisionshuset (Deloitte, red.) og Rungsted Havn arbejdsro til at kulegrave sagen, så omfanget af de økonomiske uregelmæssigheder bliver afdækket," oplyser Jørgen Thorsell i en pressemeddelelse.

TIDSLINJE

30. december 2020 konstaterer havnemester Anders Söderberg økonomiske uregelmæssigheder i Rungsted Havn

5. januar bliver sagen anmeldt til politiet og en af havnekontorets administrative medarbejder sendt hjem

Revisionsvirksomheden Deloitte hyres til at kulegrave uregelmæssighedernes omfang og karakter

Ifølge Ugebladets oplysninger er svindlen foregået over en årrække og drejer sig om syv milli9oner kroner eller mere.

8. januar bliver den administrative medarbejder bortvist

11. januar beslutter styregruppen at udsætte tre planlagte borgermøder som optakt til havnens planer om modernisering og udvidelse

Havneudvidelsen er et projekt til ca. 120 millioner kroner med ca. 200 flere bådpladser, nye moler, ny strandpark og udvidet fællesareal

Han understreger dog også, at tabet på svindelsagen kan blive en udfordring for havnes likviditet, hvis den viser sig at være af et større omfang. For udvidelsen skal blandt andet finansieres gennem lån, der skal tilbagebetales over mange år.