Efter opråb fra liebhaver: Politiker går ind i buslomme-sag

Formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget går nu ind i sagen om placeringen af de to kommende buslommer på Sjælsmarkvej.

Hørsholm - 06. februar 2021

Hvor skal de kommende buslommer på Sjælsmarkvej placeres? Det er det helt store samtaleemne på Sjælsmarkvej lige nu. Planen er, at de to buslommer skal ligge foran Hanne Lis Ryes liebhavergrund. Én på hver side af vejen. Men den idé huer ikke liebhavergrundens ejer, og nu har formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Jan Klit (K), valgt at gå ind i sagen efter en henvendelse fra Hanne Lis Ryes advokat.

- Det er klart, at hvis jeg får en henvendelse fra en borger, så ser jeg selvfølgelig på sagen, og hvis det arbejde, som administrationen har lavet, mod forventning ikke i tilstrækkelig udstrækning tilgodeser flest mulige behov, jamen så må vi jo kigge på det, siger kommunalbestyrelsesmedlem Jan Klit.

Trafiksikkerhed først Formanden har sat Sjælsmarkvej på programmet torsdag i næste uge, for Jan Klit vil gerne se den alternative placering, som Hanne Lis Rye foreslår.

- Jeg kan selvfølgelig ikke love noget, men hvis den tilgodeser det samme, og hvis placeringen trafiksikkerhedsmæssigt er lige så god, så er jeg villig til at kigge på det. Men det er vigtigt, at det er trafiksikkert for de børn, der færdes der, og buslommen skal derfor ikke ligge for langt væk fra skolen, siger han og understreger, at trafiksikkerheden kommer i første række.

- Det er vigtigt for mig med ordentlige forhold derude, der ikke er farlige. Det er faktisk det vigtigste. Men det er klart, at hvis vi kan lave et eller andet som også i højere udstrækning tilgodeser Hanne, så gør vi selvfølgelig det. Vi er jo ikke interesseret i at genere folk unødigt, siger formanden.

Liebhaver er glad Den melding er Hanne Lis Rye glad for, og hun håber, at der kommer noget positivt ud af mødet på torsdag.

- Jeg er glad for, at der er nogen, der interesserer sig for at komme og høre vores mening, i stedet for at de bare gør tingene henover hovedet på os, siger Hanne Lis Rye.

