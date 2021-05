Venstres næstformand i Epidemiudvalget, Sophie Løhde, frygter at der skal nedlukninger i stor skala til før reglerne bliver mere fleksible. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter nedlukning: Ny skal styrelsens tre afslag granskes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter nedlukning: Ny skal styrelsens tre afslag granskes

Epidemiudvalgets formand bebuder en kortlægning af, hvorfor Hørsholm Kommune tre gange fik afslag på tidligere genåbning

Hørsholm - 21. maj 2021 kl. 15:40 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg kunne i dag ikke tilslutte sig et forslag fra Venstre om at pålægge regeringen at justere de automatiske nedlukningsregler, sådan som Hørsholms kommunalbestyrelse har udtrykt behov for i en henvendelse til Folketinget.

Epidemiudvalgets formand er enig i, at det, der ikke fungerer, skal rettes til.

Ifølge Stinus Lindgreen (R), formand for Epidemiudvalget, ønsker Venstre i sit forslag en øget fleksibilitet, som han allerede mener findes i nedlukningsreglerne som de er i dag. Stinus Lindgreen siger dog også, at det nu skal undersøges nærmere, om håndteringen af denne fleksibilitet fungerer.

"Styrelsen for Patientsikkerhed kan allerede nu undtage en skole, hvis der ikke er smitte. Så fleksibiliteten er der. Men vi ved ikke, om det har fungeret godt nok. Derfor vil vi fra Epidemiudvalget nu pålægge regeringen at kortlægge alle erfaringer fra nedlukninger, som eksempelvis dem i Hørsholm. Og Styrelsen for Patientsikkerhed skal kunne argumentere for at have sagt nej," siger Stinus Lindgreen.

Stinus Lindgreen (R) er formand for Epidemiudvalget. Foto: Steen Brogaard

Enig i fleksibilitet Han har modtaget og set skrivelsen fra Hørsholm Kommune og har blandt andet bidt mærke i beretningen om to planteskoler, der - ifølge Hørsholm Kommune - helt urimeligt blev tvangslukket, selv om de ligger i udkanten af kommunen i et område med meget lav incidens, med masser af luft og plads omkring sig, og med brugere fra alle omkringliggende kommuner.

"Jeg er meget enig i, at der skal være den lokale fleksibilitet. Viser det sig, at det ikke fungerer, må vi pålægge regeringen at se på det," lyder det fra Stinus Lindgreen.

Hørsholm fik onsdag afslag på en tidligere genåbning af Rungsted Sogn, som var lukket ned på det tidspunkt, og fik tidligere afslag på en tidligere genåbning af kommunen som sådan, selv om smittetallene raslede ned efter få dages nedlukning.

Undtagelser er umulige Borgmester Morten Slotved (K) ryster stadig på hovedet over afslagene, fordi kommunen har samarbejdet tæt med Styrelsen for Patientsikkerhed om en meget nøjagtig smitteopsoring og et præcist overblik over smitten.

Styrelsen har endda rost kommunen for indsatsen, der blandt andet har involveret 20.000 e-boks beskedder og 16.000 sms'er til borgere for at få styr på smittens veje.

"Og når jeg så hører Magnus Heunicke (S) (Sundhedsminister, red.) sige i Aftenshowet, at man jo bare kan aftale undtagelser med styrelsen, så er skuffelsen jo stor, når man dagen efter får endnu et afslag, hvor syv-dages-reglen overruler fleksibiliteten. For det betyder, at dispensation reelt ikke eksisterer," siger Morten Slotved.

Det er netop fleksibiliteten, Venstre slog på ved at indgive en beretning (skriftlig anmodning om tilslutning, red.) i Epidemiudvalget, hvor partiet dog kun fik opbakning fra Konservative og Dansk Folkeparti.

En med gummihammeren "Er der ingen smitte på en skole, skal den ikke lukkes ned. Og det er de lokale bedst til at vurdere," siger udvalgets næstformand Sophie Løhde og kalder det et paradoks, at Styrelsen for Patientsikkerhed med den ene hånd roser kommunen og arbejder sammen med den - og så med den anden give den en med gummihammeren.

"Jeg frygter ærligt talt, at der skal medlukninger i større målestok til før der sker noget," siger Sophie Løhde med henvisning til, at store kommuner som Frederiksberg og København de seneste dage har ligget tæt på nedlukningsgrænsen.

Spørgsmål til Heunicke Sundhedsministeren vil ikke stille op til interview i Ugebladet.

Vi ville gerne have stillet blandt andet disse spørgsmål:

Hvilke dispensationsmuligheder har kommuner, der kommer i samme situation som Hørsholm, herefter?

Ministeren roste i Aftenshowet (tirsdag, red.) Hørsholm Kommune for sin indsats, og sagde, man havde lært af den og at der kunne være justeringer på vej. Hvad han ministeren lært, og hvilke justeringer tænker han på?

Hvorfor rose kommunen og så alligevel afslå dispensation? Sundhedsministeren vil ikke stille op til interview i Ugebladet.Vi ville gerne have stillet blandt andet disse spørgsmål: Spørgsmål til Heunicke Ugebladet har forsøgt at få sundhedsminister Magnus Heunicke i tale. Via sin pressevagt lader han meddele, at ministeren ikke har mulighed for at stille op til interview.

relaterede artikler

Skuffet borgmester efter nyt afslag: Så er der ingen der får dispensation 19. maj 2021 kl. 13:00