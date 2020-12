Ken Bukrinsky, indehaver af Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt, holder bagdøren på klem for at servicere kunderne med julegaveindkøb. Foto: Morten Timm

Efter nedlukning: Mr. Gorm åbner bagdøren

Med nedlukningen af landets shoppingcentre er gode råd dyre for butiksejerne. I Hørsholm Midtpunkt har Ken Bukrinsky, indehaver af Mr. Gorm, hurtigt tænkt kreativt og udnyttet den mulighed, at han fra gaden (ud mod Usserød Kongevej) har en bagdør til forretningen.

"Vi vil gøre alt for at kunne servicere vores kunder og derfor kan man ringe til os og bestille. Så pakker vi ind og kører ud med varer til kunderne til den 23. december," siger Ken Bukrinsky.

Han kalder situationen for katastrofal og personligt er ulykkelig over situationen - også på Midtpunkts vegne og de andre butikker.

For december er ubetinget årets største og vigtigste måned for hans butik - og hvor de kommende mange udgifter er bundet op på omsætning fra julemåneden.

"Det er barske vilkår lige nu - og faktisk værre nu end i forårets nedlukning, fordi vi her til jul har købt specielt ind af særlige produktgrupper, fx. strik og skjorter, til julegaver. Og her har vi bundet meget kapital," forklarer Mr. Gorm-ejeren.

"Det er jo meget kort varsel, vi har fået. Jeg ved godt, at det vil have givet et voldsom pres og rykind alle steder, hvis der var et par dage at løbe på - så den del forstår jeg godt. Men det er en meget trist situation".