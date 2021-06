Se billedserie Novafos har i maj 2021 indgået en aftale med ejeren af et landbrugsareal ved Store Hvedehavegård i Hørsholm Kommune. Politikerne i kommunen er dog ikke enige om, hvorvidt anlægget overhovedet er en god ide. Nu inviteres kritiske borgere til at deltage i projektet. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Efter kritik: Nu bliver naboer inviteret til at diskutere renseanlæg

Mange forhold skal undersøges, før der kan træffes endelig beslutning om et kommende fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm, og borgerne skal være med til projektet. Det blev besluttet torsdag, da kommunalbestyrelsen i Hørsholm mødtes for at diskutere renseanlæg.

12. juni 2021

Politikerne i Hørsholm Kommune kan i 2023 træffe endelig beslutning om eventuel placering af et fælles renseanlæg for Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner i samarbejde med vand- og spildevandsselskabet Novafos. Dialogen med borgere og andre interesseorganisationer blev skudt i gang på et dialogmøde i maj, og der er allerede opstået en borgergruppe mod projektet. Torsdag mødtes kommunalbestyrelsens medlemmer for at diskutere sagen for første gang i kommunalbestyrelsesregi.

- Novafos' placeringsanalyse har vist, at pilen peger på et areal vest for Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune. Intet er besluttet endnu, og vi har en tæt dialog med Novafos her i planlægningsfasen, for det er nu vi kan stille alle spørgsmålene og udfordre Novafos' ellers meget grundige forarbejde. Jeg er ikke bange for at bringe alternative placeringer i spil, men det skal selvfølgelig give mening i forhold til de opstillede udvælgelseskriterier, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K) efter mødet.

Borgere følger planerne tæt - nu skal de være med Debatten om et muligt fælles renseanlæg er allerede i fuld gang. Efter der blev afholdt dialogmøde i maj måned, er der kommet flere perspektiver frem, og en gruppe af naboer har allerede engageret sig i »Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg«.

Hørsholm Kommune har derfor valgt at invitere interesserede borgere, Grønt Råd, Dansk Naturfredningsforening og borgergruppen til at indgå i en referencegruppe, som Hørsholm Kommune vil føre tæt dialog med, som projektet udvikler sig.

- Det har været det helt rigtige valg for os og Novafos at gå i dialog med borgerne tidligt. Kommunalbestyrelsen har fra starten ønsket at have tæt dialog om det her med vores borgere, så vi kan få vendt hver en sten, inden vi træffer en beslutning, siger han.

Vil du også bidrage? Har man noget at bidrage med i forhold til projektet, kan man blive en del af referencegruppen ved at sende en mail til Center for By og Miljø på bom-post@horsholm.dk.

Hørsholm Kommune oplyser, at referencegruppen skal ses som en forsamling af personer eller repræsentanter fra organisationer, som har en særlig viden eller interesse for projektet. Referencegruppen træffer ikke beslutninger om projektet, men bidrager især med vinkler og præferencer i projektet, lyder det.

Novafos forventer at ansætte en projektleder i sensommeren, som blandt andet skal varetage projektstyringen og den løbende kommunikation, der understøtter projektet, herunder dialogen med referencegruppen. I august 2021 bliver der også stablet endnu et borgermøde på benene, forhåbentligt et fysisk et af slagsen.

På novafos.dk/rensoeresund kan man læse baggrundsmateriale og information om planerne for sammenlægning af renseanlæg.

