Kristin Arendt (K) er ny formand for Miljø- og Planlægningsudvalget. Udvalget tager nu hul på at lave lokalplaner for tre forskellige områder i Hørsholm. Men borgerne skal også høres, understreger Kristin Arendt. Foto: Allan Nørregaard

Efter forbud og diskussioner: Nye lokalplaner på vej

Det nye Miljø- og Planlægningsudvalg besluttede på årets første møde i udvalget at sætte en række nye lokalplaner i gang for tre forskellige områder i Hørsholm.

Baggrunden for det forestående lokalplanarbejde er et politisk ønske om at værne om områdernes unikke karakterer.

Men udvalget vil også gå lidt anderledes til værks end hidtil, fortæller den nye udvalgsformand Kristin Arendt (K).

- Vi har nu sat gang i, at udvalget i første omgang skal ud og inspicere områderne, så vi kan blive klogere på, hvad det er for områder, vi planlægger for. Derudover har vi tænkt os at arrangere dialogmøder om alle tre områder, som skal sikre, at vi kan få den bedst mulige forståelse for, hvad borgerne ønsker sig, og hvad det er for et område, vi skal planlægge for. På den måde går vi altså anderledes grundigt til værks, allerede inden vi overhovedet ser det første udkast til en ny lokalplan, siger Kristin Arendt.

De tre områder, de nye lokalplaner vedrører, er Gøgevangskvarteret, området omkring Nebbegård og et område i Rungsted, der strækker sig fra Smidstrupørevej i nord til Sofievej i syd og fra Fuglevangsvej i vest til kysten mod øst.

Særligt Gøgevangskvarteret har for nylig fået stor opmærksomhed efter nogle grundejere har bygget to-etagers huse i området, der ellers primært er bebygget med huse i ét eller halvandet plan.