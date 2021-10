Se billedserie Ni ud af ti spidskandidater diskuterede tidligere i dag under uret på Københavns Hovedbanegård. Kun Kristendemokraten Stig Grenov manglede. Han var ifølge egne oplysninger ikke inviteret. Foto: Fred Jacobsen

Efter første runde: 4-2 til den siddende

Borgmester Morten Slotved tog têten i disciplinen 'borgmesterudpegning'

Hørsholm - 25. oktober 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Partierne og deres spidskandidater får frem til valgdagen den 16. november flere muligheder for at fortælle omverdenen hvad de står for. Og selvfølgelig også, hvem de helst ser som den kommende borgmester: Den nuværende gennem de seneste 12 år, eller en hel ny.

På det punkt blev vi klogere tidligere i dag, da otte af Hørsholms ni spidskandidater deltog i TV2Lorry's valgdebat under uret på Hovedbanegården i København.

Efter 'borgmesterrunden', som den timelange valgdebat sluttede med, står den 4-2 til den siddende borgmester Morten Slotved (K).

Klar i mælet Klarest i mælet var borgmesteren selv og radikale Henrik Klitgaard. De sagde Morten Slotved.

Socialdemokraternes borgmesterkandidat Svend Erik Chrisiansen nævnte også navnet, hvis der ikke er andre end ham selv der peger på ham. Og SF's Louise Zabel gjorde det. Hvis det altså denne gang skulle lykkes for hende at blive valgt.

Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt blev også nævnt. To gange. Af hende selv og af Dansk Folkepartis (DF) Glen Madsen. Han ønsker et systemskifte i Hørsholm og kan derfor ikke sige Slotved. Og så kunne det sagtens blive Venstre, forklarede han.

Retfærdigvis skal det nævnes, at Ann Lindhardts navn blev nævnt en tredje gang. Af borgmesteren selv. Han vil som minimum sikre Hørsholm en borgerlig borgmester, hvis valgdagen skulle arte sig, så han alligevel ikke selv kan blive siddende på borgmesterkontoret.

Det skal være en blå Ann Lindhardt kunne på den anden side ikke få sig selv til at udtale ordet Morten Slotved, hvis hun skulle blive tvunget ud i en tilsvarende øvelse. Så vil hun, sagde hun, pege på "en blå", som i hendes verden altså ikke er konservative Moren Slotved.

De øvrige spidskandidater valgte at holde kortene ind til sig: Liberal Alliances Stine Darmer og Nye Borgerliges Erik Rosenkrantz Fuglsang forsikrede, at det ville blive en borgerlig en af slagsen, og socialkonservative Thorkild Gruelund forbeholdt sig også vente med at sige noget, hvis det nu ikke kan blive ham selv.

Stig ikke inviteret Hvem Stig Grenov fra Kristendemokraterne har tænkt sig at pege på, forbliver en hemmelighed. Han var som den eneste af de ni spidskandidater i Hørsholm ikke inviteret til valgdebatten.

Den foregik som nævnt under uret på Københavns Hovedbanegård på en halvtravl mandag formiddag, hvor kun få stoppede op for at se, hvad der var gang i.

Kommer Paludan? "Kommer Rasmus Paludan?," ville to teenagepiger vide, da de havde fået forklaret, hvad optrinnet gik ud på.

Da svaret var "næppe", trak de videre.

Få andre stoppede op for at blive klogere på, hvorfor der stod otte mennesker bag et bord og gestikulerende talte ind i en headsetmikrofon mens en kameramand listede omkring dem.

Ingen ud over debatdeltagerne kunne høre noget, med mindre man livestreamede begivenheden på sin mobiltelefon.

Debatten blev derfor en markant anderledes oplevelse for 'gengangerne' Stine Darmer, Glen Madsen og delvis Thorkild Gruelund end for fire år siden, da den regionale tv-station sendte en tilsvarende debat fra kulturhus Trommen.

Da var der fest og farver og balloner og en masse lokale, der kom for at støtte 'deres' kandidater.

"Det var klart federe i Trommen," mente LA's Stine Darmer, og Glen Madsen var enig.

"Men det fungerede egentlig godt i," tilføjede DF'eren, som dog følte, at han fik for lidt taletid.

Også socialkonservative Thorkild Gruelund, der for fire år siden deltog i Trommen som supporter for 'sin' konservative borgmesterkandidat Moren Slotved, fandt det mere festligt.

Stationen sender kommunalvalgsdebat fra Hovedbanegården, så alle hovedstadsområdets kommuner bliver præsenteret frem til valget.

Af øvrige temaer blev der blandt andet diskuteret ældrepolitik, dårlig tone, byudvikling og Kokkedal Station - og sikkert også andet, undertegnede ikke fangede på en forbindelser, der ikke var helt stabil hele tiden.

Der ligger en optagelse på tv-stationens hjemmeside - eller også kan vi anbefale at deltage i Ugebladets og Frederiksborg Amts Avis' vældermøde i Trommen tirsdag den 2. november kl. 18.

Der kan man høre noget - og der vil - forhåbentligt - være Hørsholmborgere til stede.