Nichlas Hardt er på Ugens hold i Metalligaen efter en uge, der bød på tre gode sejre til Rungsteds tophold. Her er Hardt i kampen mod Herning.

Efter en god uge: Halvdelen af Ugens Hold er fra Rungsted

Efter en uge med tre sejre over Herning, Rødovre og Frederikshavn fylder Rungsteds spillere godt op på Ugens hold i Metalligaen.

Ugens hold består af seks spillere - og her er der fundet plads til den canadiske back Shane Hanna samt angriberne, svenske Marcus Olsson danske og Nichlas Hardt.

Alle tre har ydet stærke bidrag til, at Rungsted nu ligger alene i spidsen i Metalligaen med 80,5 points med Esbjerg Energy og Aalborg Pirates i slipstrømmen med henholdsvis 76 og 70 points.

Netop Esbjerg og mesterskabsfavoritterne fra Aalborg er tørnet sammen to gange i løbet af den forgangne uge. Begge gange med sejre til sydvestjyderne, der gør dem til Rungsted førsteudfodrer som vinder af grundspillet.

Der er 12 spillerunder tilbage i grundspillet, hvor Rungsted blandt andet skal møde Aalborg to gange og Esbjerg i et enkelt opgør.

To gange 6-1

I de seneste to kampe blev det til klare sejre til Rungsted. Senest i søndags 6-1 hjemme over Frederikshavn Whitehawks, hvor førerholdet var foran 6-0, før gæsterne kom til fadet en enkelt gang. Fredagskampen vandt Rungsted med samme cifre ude mod Rødovre. En sejr, der kom efter en sejr på 5-2 over Herning Blue Fox.