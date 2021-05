Fra mandag skal alle elever fremvise en test for at komme ind på Rungsted Gymnasium. Det oplyser rektor Ruth Kirkegaard. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Efter eksplosiv smitte: Elever vil blive tjekket i døren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter eksplosiv smitte: Elever vil blive tjekket i døren

Når eleverne fra Rungsted Gymnasium møder ind mandag, skal de have en frisk PCR-test med i tasken. Gymnasiets rektor fortæller, at man vil kontrollere eleverne i døren.

Hørsholm - 07. maj 2021 kl. 06:39 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Ingen elev eller medarbejder vil fra mandag kunne komme indenfor på Rungsted Gymnasium uden at kunne fremvise en frisk PCR-test.

Læs også: Risikerer nedlukning efter stor stigning i smitten

Det oplyser rektor Ruth Kirkegaard, efter smitten i Hørsholm i denne uge har været stigende, hvilket torsdag tvang gymnasiet til at bede 400 elever om ikke at møde op.

- Vi har haft seks-syv nye smittede i dag, og det er en bekymrende udvikling. Smitten stiger fortsat, fortæller Ruth Kirkegaard, inden hun fortsætter:

- Vi har løbende været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Når vi møder på mandag er det et krav, at alle elever og lærere er PCR-testet. Det er den mest effektive måde at bryde smittekæden og sikre os, at vi ikke har uopdaget smitte, som stadig kan florere. Det drejer sig om 400 elever og alle ansatte, forklarer hun.

Et ufravigeligt krav Når eleverne møder ind mandag skal de således være testede, og er man ikke det, kommer man ikke indenfor.

- Det bliver et ufravigeligt krav. Vi kommer til at stå mandag morgen og tjekke alle elever i døren. Vi har aldrig tidligere kontrolleret eleverne på den måde, men det er nødvendigt for ikke at lukke smitte ind. Det bliver vi simpelthen nødt til, forklarer Ruth Kirkegaard.

Hun understreger i den forbindelse, at Hørsholm Kommune har været gode til at bakke op om gymnasiet.

- Hørsholm Kommune har været lynhurtige og etablere et pop-up-testcenter på gymnasiet og det er vi meget taknemmelige for. Vi vil gerne være ansvarlige, og vi går meget op i, at vi ikke spreder smitte til resten af byen, siger hun og nævner i samme ombæring, at smitten dårligt kunne komme på et værre tidspunkt for gymnasiet, da datoen for 3.g'ernes afgangseksamener nærmer sig hastigt.

relaterede artikler

Ekstra testcenter skal få styr på smitten 06. maj 2021 kl. 14:15

Fodboldkamp i tv sender halvt gymnasium hjem 06. maj 2021 kl. 06:00