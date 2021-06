Se billedserie SocialKonservative har foreløbig elleve kandidater klar til kommunalvalget i Hørsholm. De blev præsenteret på partiets stiftende generalforsamling mandag aften. Fra venstre Christoffer Henriksen, Josefine Sanne, Vibeke Hindsberg, Kjeld Flemming, Anders Kinnerup, Thorkild Gruelund, Gitte Sornn-Friese, Rene 'Nisse' Christensen samt bagerst Thomas Kann Larsen og Verner Knudsen. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Efter eksklusion: Nyt parti klar med stort kandidathold

Mandag aften var der stiftende generalforsamling i SocialKonservative i Hørsholm, hvor spidskandidat Thorkild Gruelund præsenterede kandidater

Hørsholm - 08. juni 2021 kl. 17:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Hvis man gik og troede, at Thorkild Gruelunds nye SocialKonservative var et etmandsparti efter den erfarne lokalpolitikers eksklusion fra Konservative, så kan man godt tro om igen.

Mandag aften blev partiet ikke kun officielt stiftet ved en generalforsamling i baggården hos Gruelund i Hovedgaden. Han præsenterede også sit foreløbig hold på 11 kandidater, inklusiv ham selv som spidskandidat, til kommunalvalget i Hørsholm 16. november.

Dermed topper han både Venstre og andre etablerede partier i antal kandidater.

Det var da også en stolt partiformand, for det blev Gruelund også officielt valgt til på den stiftende generalforsamling, der efter et års tilløb havde dem alle samlet og for alvor fået SocialKonservative på vingerne i Hørsholm.

Glem ikke Hørsholm "Jeg er glad for, at vi sammen kan være med til at skabe vores eget konservative parti. Vi skal fortsat udvikle Hørsholm, men ikke i et tempo, at vi ikke får talt med de borgere, der bor her, for kun at se på dem, der skal flytte hertil," sagde Thorkild Gruelund på generalforsamlingen.

"Det var ærgerligt, at vi omkring PH Park på sygehusgrunden ikke fik hørt de fire-fem naboer - og ærgerligt, at vi omkring Hannebjerg ikke fik snakket med Lilleskolen. Vi skal passe på, at vi ikke glemmer Hørsholm og bare graver i hele byen på en gang. Men vi skal ikke kun lytte til borgerne - vi skal også reflektere over det, de siger," tilføjede den 73-årige politiker og nævnte modstanden mod byggeriet på Kokkedal stationsområde og arbejdet for et friplejehjem Ved Klædebo som et par af mærkesagerne udover et stort fokus på både børne- og ældreområdet.

FAKTA Her er de foreløbige kandidater for SocialKonservative i Hørsholm:

Thorkild Gruelund, 73 år, spidskandidat

Nisse - Rene Christensen, 54 år

Josefine Sanne, 34 år

Christoffer Henriksen, 51 år

Verner Knudsen, 82 år

Vibeke Hindsberg, 73 år

Anders Kinnerup, 65 år

Thomas Kann Larsen, 57 år

Gitte Sornn-Friese, 49 år

Kjeld Flemming, 85 år

Ella Andersen, 84 år Her er de foreløbige kandidater for SocialKonservative i Hørsholm: Ny bestyrelse På skift rejste nogle af de nye SocialKonservative kandidater sig (se faktaboks) og gav hver en kort præsentation. Herefter var der valg til partibestyrelsen. Udover Thorkild Gruelund som formand, tegnes bestyrelsen af Freddy Holgersen, René van Laer, Vibeke Hindsberg, Nisse (Rene Christensen), Niels Hass. Suppleanter blev Gitte Sornn-Friese og Ella Andersen.

Inden skulle alle 18 fremmødte dog melde sig ind og i kontanter betale 100 kroner i kontingent, for partiet har endnu ikke fået oprettet en bankkonto, erkendte Gruelund.

58 års medlemsskab De Konservatives eksklusion af Thorkild Gruelund i foråret 2019 kom i kølvandet på, at han havde vundet den omstridte vejretssag i Hovedgaden 29 over Hørsholm Kommune, og hvor han offentligt ytrede sig negativt om borgmester Morten Slotved og et par embedsmænds håndtering.

Dermed sluttede 58 års medlemsskab af Det Konservative Folkeparti.

Det er to år siden at Thorkild Gruelund blev ekskluderet fra Det Konservative Folkeparti i Hørsholm. Nu har stiftet sit eget parti SocialKonservative, der med ham som spidskandidat bakkes op af et stort kandidathold. Foto: Morten Timm

