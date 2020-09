Torsdag lukkede daginstitutionen Solhuset efter en medarbejder var testet positiv for COVID-19. Ingen andre er blevet smittet, og onsdag kan børnene komme tilbage til deres vuggestue og børnehave.

Efter coronasmitte: Nu kan børnene vende tilbage

Den medarbejder, der i sidste uge blev testet positiv for COVID-19, har ikke smittet andre ansatte eller de omkring 100 børn i daginstitutionen Solhuset. Ifølge Hørsholm Kommune har alle de første test været negative, og når smitten ikke har bredt sig kan Solhuset genåbne stille og roligt fra i morgen onsdag.

Smittet patient - mangler andet testsvar

Tilsyneladende har den Hørsholmborger, der i sidste blev udskrevet fra Hillerød Sygehus med coronavirus i kroppen, heller ikke overført smitten til de medarbejdere, der har taget sig af vedkommende på 'De Midlertidige Pladser' på Louiselund.

Alle de første corona-prøvesvar har også været negative, og nu afventes prøvesvar for test nummer to for de medarbejdere, der har været i nær kontakt med den smittede.

De Midlertidige Plejepladser er en plejefacilitet til borgere, der f.eks. udskrives fra hospitalet og har brug for yderligere pleje inden vedkommende kan komme hjem til sig selv.