Som forsøg kan borgere, der har brug for hjælp, købe billetter i Trommens foyer i de kommende tre måneder. Foto: Allan Nørregaard

Efter billet-kritik: Nu får seniorer hjælp

Hørsholm - 10. januar 2018 kl. 06:50 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Bibliotek iværksætter nu en midlertidig forsøgsordning med salg af billetter til de borgere, som ikke selv kan købe billetter på internettet, efter biblioteket ellers havde flyttet al billetsalg over på nettet. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Det er særligt ældre, som har haft udfordringer med at skulle tilgå digitale medier for at købe billetter, men det vil biblioteket nu dæmme op for.

- Derfor vil biblioteket i en periode på tre måneder etablere en forsøgsordning, hvor det bliver muligt at købe billetter til arrangementer på biblioteket i Trommens foyerbar for udvalgte borgere, som ikke selv kan gå på billetten.dk, ikke har computerudstyr i eget hjem eller er i besiddelse af de fornødne kompetencer, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Forsøgsperioden vil blive evalueret efter tre måneder med henblik på, om det er muligt at fortsætte med ordningen. Målgruppen er primært de borgere, som har fået dispensation for digitalpost, og som derfor har særlige udfordringer i forhold til digitaliseringen.

Overfor Ugebladet har Ældre Sagen i Hørsholm tidligere udtrykt skarp kritik af, at biblioteket har flyttet al billetsalget over på nettet.

- Det her betyder, at visse mennesker bliver udelukket for en del af samfundet, bare fordi den digitale udvikling er løbet fra dem, har Verner Knudsen, næstformand i Ældre Sagen i Hørsholm, tidligere sagt til Ugebladet.

Hørsholm Kommune oplyser, at det i forbindelse med en budgetbesparelse er blevet indført, at biblioteket skal være pengeløst. I forbindelse med salg af billetter til bibliotekets arrangementer er det i dag derfor ikke muligt at købe billetter på biblioteket, men udelukkende via billetten.dk. Kommunen minder desuden om, at det er muligt at få it-hjælp på biblioteket.

- Det er altid muligt at få hjælp til samt oplæring i køb af billetter i bibliotekets it-café, der er åben fra klokken 13 til 14.30 onsdage i lige uger. Frivilligcentret har ligeledes gennem en periode bistået ældre borgere med hjælp til at løse udfordringerne med de digitale medier, fremgår det af pressemeddelelsen.