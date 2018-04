Se billedserie ABBA har solgt langt over en million plader i Danmark. Her får gruppen og deres manager Stikkan Anderson overrakt guldplade for singlen »Dancing Queen« af deres danske pladechef Jerry Ritz, der i dag er bosiddende i Hørsholm. Foto: Polar Records

Send til din ven. X Artiklen: Efter 35 år: ABBA er stadig breaking news Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 35 år: ABBA er stadig breaking news

Hørsholm - 30. april 2018 kl. 08:43 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fredags den 27. april var der to nyheder som trak overskrifter i den internationale medieverden...

Den ene var mødet mellem Sydkoreas præsident Moon Jaein og Nordkoreas leder Kim Jong-un, der ønsker at gøre en ende på årtiers krig. Den anden nyhed, som trak overskrifter og var breaking news på de største tv kanaler som CNN og BBC, var historien om, at den svenske gruppe ABBA er gået sammen igen.

En af de danskere, der kender den svenske supergruppe bedst, er musik- og teaterproducenten Jerry Ritz fra Hørsholm. Han stod for ABBA's udgivelser i Danmark som repertoirechef på EMI i 70'erne og i start 80'erne på sit eget selskab TUBA:

- Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid har taget fusen på hele verden, siger Jerry Ritz til Frederiksborg Amts Avis.

Han glæder sig:

- Jeg er ikke så overrasket, for Björn og Benny har arbejdet sammen jævnligt siden ABBA-tiden, med deres musicalprojekter og sange til »BAO« - som er forkortelsen for Benny Andersson Orkester, der har eksisteret siden 2001 og har udgivet otte albums. Agnetha og Frida har gennem årene udtalt at de gerne ville genforenes i pladestudiet, hvis der var ny musik, lyder det fra ABBAs tidligere pladechef i Danmark.

ABBA kommer ikke på turné, men indgår i en hologramforestilling med deres musik i et såkaldt avatar-projekt, som efter planen har premiere i 2019. ABBA har solgt over 400 millioner plader, og bandet er berømt i det meste af verden til trods for, at de kun spillede sammen i ti år - fra 1972 til 1982. Men starten var ikke så glamourøs husker Jerry Ritz:

- Da Waterloo lp'en blev udgivet i 1974, havde jeg arrangeret en plade-signering med de fire svenskere hos Fona på Strøget. Der kom meget få mennesker, de kunne tælles på en hånd. Men det ændrede sig jo, og her 35 år efter er det sjovt, hvordan bandet kan trække helt store overskrifter verden over. Deres musik er også tidsløs og genial. Jeg glæder mig til at høre de nye numre, lyder det fra Ritz.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag....