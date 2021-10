Fredag lukker testcentret i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum dørene for sidste gang. 180.000 gange er en vatpind blevet ført op i en næse på det tidligere museum, men nu er det slut. Foto: Sophus Zarrs Soelberg Foto: Sophus Soelberg/foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Efter 180.000 tests: I dag lukker kviktestcentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 180.000 tests: I dag lukker kviktestcentre

Fredag lukker testcentret i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum dørene for sidste gang, ligesom resten af landets kviktestcentre. 180.000 gange er en vatpind blevet ført op i en næse på det tidligere museum.

Hørsholm - 08. oktober 2021 kl. 07:51 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det føles som en menneskealder siden jeg mødte dig første gang. Du var længere end du er i dag, og allerede inden vi stod overfor hinanden, gruede jeg for mødet. Du var ligesom i dag en vatpind, men du var umådelig lang, og du blev ført af en usikker og uprøvet hånd.

I ti elendige sekunder skulle du være i mit næsebor, mens jeg forsøgte at sidde stille. Da du endelig forlod mine ømme slimhinder, flød snottet ned af mit bryst og jeg havde tårer i øjnene.

- Er du okay, spurgte en venlig stemme bag en maske, og jeg hostede i stedet for at svare.

Overraskelsen var stadig ikke nået fra næse til hoved. Og da slet ikke til mund. Med tiden blev du kortere. Den rystende hånd, som engang førte dig, blev stadig mere sikker.

Du blev ført af de unge mennesker, der plejede at arbejde på hoteller og caféer, og ligesom den blødende restaurationsbranche har jeg set frem til dagen i dag. I dag siger vi farvel.

Fredag lukker det sidste kviktestcenter i Hørsholm klokken 16.00, ligesom det er tilfældet i resten af landet. Mere end 180.000 gange er en vatpind blevet ført op i næsen på en borger i det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum, hvor Copenhagen Medical har haft til huse i Hørsholm.

Her har rækker af ængstelige borgere ventet på den sygdomsbebudende vatpind, og 180.000 gange har spørgsmålet lydt:

- Har du prøvet det før?

Den sidste vals Allerede torsdag ligner testcentret i det tidligere museum ikke sig selv. Flere skilte står langs væggene, hvor de tidligere bød de besøgende velkommen, og de endeløse rækker af unge podere klædt i plastik fra top til tå er forsvundet.

Hvor det tidligere museumslokale for en tid var delt op af improviserede hvide vægge, så adskillige kunne blive testet - og blev det - samtidig, er det anderledes nu.

Jeg skal ikke engang selv aflevere testen, efter den er taget. Det har poderen tid til.

- Har I kun det her ene rum, spørger jeg, kort før jeg forhåbentlig for sidste gang byder en vatpind indenfor.

- Vi har et til, men vi har kun brug for det ene, lyder det venlige svar fra et par øjne over en maske. Ud over den unge kvinde, som tog imod mig, er øjnene og jeg de eneste to tilbage på museet. Om et øjeblik er jeg gået.

Man kan stadig blive testet Mens teststedet i Hørsholm lukker, fortsætter Copenhagen Medical med at foretage kviktest i Helsingør, Rudersdal og København mod betaling.

Fra virksomheden lyder det, at Danmark nu er så godt gennem pandemien, at det er tid til at lukke de store massetestcentre ned.

- Vi har været glade for at have haft et rigtig velfungerende test-center i Hørsholm kommune, og vi har fået stor lokal opbakning. Vi har primært haft lokale medarbejdere, der har ydet en helt fantastisk indsats. Borgerne i Hørsholm har meget ofte givet udtryk for, hvor servicemindede og høflige vores kolleger har været, siger pressechef i Copenhagen Medical, Trine Baadsgaard og fortsætter:

- Heldigvis er der nu godt styr på pandemien og det er slut med de store massetests.

Copenhagen Medical A/S har stået for at teste borgerne i Region Hovedstaden. Virksomheden bliver i oktober en landsdækkende leverandør af en række sundhedsydelser og fortsætter tillige med at tilbyde kviktest mod betaling i en række mindre testcentre i København.

I takt med, at hurtigteststederne udfases vil Region Hovedstaden fra oktober tilbyde hurtigtest i nødstilfælde, hvor det er afgørende, at borgeren får et hurtigt svar. Hurtigtest i nødstilfælde kan fås på Region Hovedstadens 7 store PCR-teststeder i Københavns Lufthavn, Valby, Nørrebro, Ballerup, Hillerød, Taastrup og Bornholm. Der vil stadig være mulighed for at få en PCR-test i alle kommuner i Region Hovedstaden. Læs mere på regionens hjemmeside.