Efter 13 år er det slut: Ingen UNICEF-bod i år

"Jeg noterer mig, at det er slut. Det er nu heller ikke det bedste for ryggen at stå der så mange dage. Og ja, jeg tror så også, at jeg har gjort mit for at verdens børn får det godt," siger Marianne Røgind, der de seneste 25 år har været aktiv for UNICEF.