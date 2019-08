EM trækker 22 nationer til Rungsted

- Vi er meget stolte af at være blevet valgt af Dansk Golf Union og European Golf Association til at være værter ved sådan et stort mesterskab. Det er en stor cadeau til klubben, og det arbejde vi hver dag lægger for dagen for at sikre en bane i bedste kvalitet, udtaler golfklubbens manager Anders Møller.

- Alle er velkommen som tilskuere, og det er gratis at komme og kigge. Vi ved godt, at et mesterskab som dette nok ikke har en stor kommerciel interesse, men vi føler alligevel, at vi som klub får rigtig meget ud af lægge bane til. Rungsted Golf Klub er i en meget positiv udvikling, hvor det at blive udvalgt til at være vært ved et stort mesterskab passer perfekt ind. Rungsted var senest vært for en international turnering, da blandt andet Tiger Woods og Thomas Bjørn gæstede os i juli 1999 ved SAS Invitational, og nu er der så igen mulighed for at se klassegolf i Rungsted, fortæller Anders Møller.