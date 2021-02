Iskiosken på Rungsted Havn solgte is mod de gældende retningslinjer for Covid-19, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Lars Sandager Ramlow

Dyr fornøjelse at åbne iskiosk

Det lejlighedsvise forårsvejr blev lørdag til en kold fornøjelse for iskiosken Provianten på Rungsted Havn. Nordsjællands Politi oplyser, at kiosken havde åbnet for salg af is og stillet borde og bænke frem til kunder.