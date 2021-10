Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2022-2025 i sjælden fordragelighed. Glen Madsen (DF), helt til venstre, deltog ikke, og Morten Bast Hall, nummer 5 på højre side, er i mellemtiden skiftet ud med Esben Dyekjær. Foto: Fred Jacobsen Foto: Fred Jacobsen

Duften fra køkkenet kom tidligere end den plejer

På en times tid fik kommunalbestyrelsen vedtaget budgettet i en atmosfære af enighed

Hørsholm - 12. oktober 2021 kl. 16:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Allerede omkring kl. 18.10 begyndte duften af mad at sive ind i næseborene som et varsel om, at debatten snart er slut og der er tid til den traditionelle middag for kommunalbestyrelsesmedlemmerne og kommunens administrative personale.

Mødet, hvor kommunalbestyrelsen som eneste punkt på dagsordenen skulle godkende budget for 2022-2025 i 2. behandling, begyndte kl. 17.30 og sluttede kl. 18.33.

Det er en historie i sig selv: For i nyere tid har møder på tre timer og mere mere været normen end undtagelsen, så politikerne har måttet vente til længere ud på aftenen, før de kunne gå til bords og skylle enigheder og det modsatte og en bid mad.

Ofte har manden for bordenden, borgmester Morten Slotved (K), måttet bede forsamlingen om ikke at gentage allerede fremførte synspunkt - eller gentage sig selv for den sags skyld - med henvisning til at maden er på vej til at blive kold.

Sådan var det ikke mandag aften i rådhuskantinen, hvor kun Dansk Folkepartis Glen Madsen havde meldt afbud og derfor missede muligheden for opleve en sjælden enighed.

Den var der så ikke noget sensationelt i: Seks ud af kommunalbestyrelsens syv partier - også fraværende Glen Madsen - havde skrevet under på budgetforliget. Så denne aften klappede 17 af de 18 hinanden verbalt på skuldrene, takkede for en god forhandling, administrationen for sit store arbejde undervejs og benyttede lejligheden til at fremhæve de dele af forliget, hvor de selv mente at have sat et særligt aftryk.

En genoprettelsesplan Venstres Ann Lindhardt var således glad for det borgerlige aftryk i aftalen og mente, at hendes partis aftryk kunne ses på børne- og ældreområdet.

- Man kan se det som en slags genoprettelse efter flere års besparelser, sagde V-borgmesterkandidaten blandt andet.

Socialdemokraternes ditto, Svend Erik Christiansen, var "meget tilfreds" med, at der var flere partier med denne gang, men kritiserede processen.

Det må gøres anderledes - Administrationen kom, som altid, op med en masse forslag, og de fleste fejede vi af bordet. Vi må tænker over at gøre det anderledes, fordi mange af forslagene gør os i dårligt humør, mente Svend Erik Christiansen.

Rundt om bordet var der således elementer, man kunne se sig selv i. Undtaget selvfølgelig Liberal Alliances Jakob Nybo, hvis underskrift man ikke kan finde på budgetaftalen.

I denne atmosfære af enighed, fred og fordragelighed var det i den efterfølgende debat vanskeligt at fylde tiden ud med debat om selve aftalen.

Flere benyttede sig derfor af chancen for at lufte mere landspolitisk prægede og ideologiske holdninger om det frie valg, frihed i det hele taget, og velfærdssamfundet.

God stemning og skål Det gik der så alligevel en halv times tid mere med - mens duften af oksefilet med tilbehør langsomt bredte sig i kantinen - og forsamlingen kunne sætte sig på plads ved de dækkede til borde.

I god stemning og med skål, som nærværende iagttager konstaterede på vej ud af lokalet.

Kommunalbestyrelsesmødet var det sidste før kommunalvalget den 16. november.

