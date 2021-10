Du kan stadig opleve herlige heste på Ridebanen

Det er omtrent på dette tidspunkt, at vi med sikkerhed ved, at vildhesten blev tæmmet. Lige siden har hesten været en fast del af samfundet, idet de både var betydningsfulde indenfor tro og trosudøvelsen, og samtidig udstrålede hesten rigdom og overskud - hesten var således ikke for alle.

Udstillingen viser og fortæller om både arkæologiske og historiske fund, som i høj grad understøtter hinanden. De arkæologiske fund dækker blandt andet over hesteknogler fra affaldslag, der vidner om, at heste til en vis grad blev spist eller i hvert fald slagtet og parteret. Men vi kender også hesteknogler fra grave, fordi heste i nogle tilfælde blev dræbt i forbindelse med begravelsen - enten som en offerhandling eller ud fra en forestilling om, at den afdøde skulle have en hest med til dødsriget.

Ellers kendes hesteknogler fra en række offerfund, formentlig fordi ofringer blev brugt til at kommunikere med guder eller naturkræfter på. Hestekranier kendes også fra historisk tid, hvor de typisk findes under gulvene i diverse bygninger.

Hvad baggrunden for disse handlinger oprindelig har været, fortaber sig i tågerne, og vi må derfor gætte på, at placeringen af hestehoveder under gulvene er rodfæstet i gamle offerforestillinger om hesten som et magisk, beskyttende dyr.